Пропавшего 23 февраля на вокзале парня ищут на Южном Урале

Родственники и волонтёры разыскивают молодого южноуральца, которого в последний раз видели в ночь на 23 февраля в районе ТК «Синегорье», сообщают активисты поискового отряда «Легион Спас».

26-летний Дмитрий Алексеев был одет в куртку горчичного цвета, чёрные штаны и серую шапку с жёлтой полосой. Молодой человек спортивного телосложения, на вид ему 25−27 лет. Всех, кто может сообщить что-либо о нём, просят связаться с волонтёрами или обратиться в полицию.