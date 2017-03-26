Пропавшего 23 февраля на вокзале парня ищут на Южном Урале
Родственники потеряли связь с молодым человеком более месяца назад.
Родственники потеряли связь с молодым человеком более месяца назад.
Родственники и волонтёры разыскивают молодого южноуральца, которого в последний раз видели в ночь на 23 февраля в районе ТК «Синегорье», сообщают активисты поискового отряда «Легион Спас».
26-летний Дмитрий Алексеев был одет в куртку горчичного цвета, чёрные штаны и серую шапку с жёлтой полосой. Молодой человек спортивного телосложения, на вид ему 25−27 лет. Всех, кто может сообщить
Напомним, в Челябинске также разыскивают 21-летнего парня, которого в последний раз видели на Краснопольском проспекте ещё в феврале.