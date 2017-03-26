В Башкирии МЧС предупреждает об усилении ветра и ухудшении видимости на дорогах
УФА, 26 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане МЧС предупреждает об усилении ветра и ухудшении видимости на дорогах.
УФА, 26 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. В Башкортостане МЧС предупреждает об усилении ветра и ухудшении видимости на дорогах.
Ссылаясь на данные республиканского Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Главное управление МЧС России по РБ сообщает, что в воскресенье, 26 марта, по региону ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Прогнозируется небольшой снег с дождем, в отдельных районах гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер южный,
По информации синоптиков, в понедельник, 27 марта, местами пройдет небольшой снег с дождем. Прогнозируется слабый гололед, ночью и утром на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер
Во вторник, 28 марта, ночью выпадет небольшой мокрый снег, днем снег с дождем. Ожидается гололед, ночью и утром на отдельных участках автодорог гололедица. Ветер
При усилении ветра в МЧС рекомендуют ограничить выход из зданий, укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш может упасть шифер и другие кровельные материалы. Нельзя укрываться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями. Смертельно опасно стоять под линиями электропередачи и подходить к оборвавшимся проводам. В период штормовых ветров следует проверить состояние электросетей и оборудования, отопительных печей в жилых домах, обеспечить исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения, телефонной связи, подготовить противопожарный инвентарь.
При скачках напряжения электросети нужно обесточить все бытовые приборы, выдернуть вилки из розеток, чтобы избежать пожара.