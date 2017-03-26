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12:08 (мск), источник: AmurMedia.ru

Потеплением встретит хабаровчан следующая неделя

Осадков тоже не предвидится.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 марта, AmurMedia.

Останавливаться на достигнутом весна не собирается, поэтому на следующей неделе жителей Хабаровска ожидает плавное потепление. Осадков в течение недели не предвидится, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».

Предстоящий понедельник, как и прошедшие выходные, порадует хабаровчан весенним теплом. В ночь с 26 на 27 марта столбик термометра не опустится ниже −4… −6°C, днем воздух прогреется до +4…+6°C, без осадков. Ветер будет северного направления силой 2−7 м/с.

Ночь с понедельника на вторник выдастся несколько теплее предыдущей: столбик термометра в темное время суток опустится только до -3 -5°C. Температура днем порядка +6… +8 °C, без осадков. В течение всего дня сохранится юго-западный ветер силой 3−8 м/с.

В темное время в среду ожидается та же погода, что и предыдущий день. Столбик термометра ночью не опустится ниже -3 -5°C. Температура в светлое время суток составит около +7…+9°C, без осадков. В течение всего дня будет дуть юго-западный ветер силой 3−8 м/с.

В предстоящий четверг температура в городе будет все также довольно комфортной, Ночью немного потеплеет и температура составит −2…−4°C, днем порядка +7…+9°C. В этот день будет дуть преимущественно юго-западный ветер силой 3−8 м/с.

Под занавес рабочей недели, в пятницу, погода будет по-прежнему радовать хабаровчан. Ночная температура составит −7…−9°C, днем термометр покажет около +8…+10°C, без осадков. Ветер, как и в течение всей недели, юго-западный, 3−8 м/с.

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