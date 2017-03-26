Потеплением встретит хабаровчан следующая неделя
Осадков тоже не предвидится.
Осадков тоже не предвидится.
Хабаровск, 26 марта, AmurMedia.
Останавливаться на достигнутом весна не собирается, поэтому на следующей неделе жителей Хабаровска ожидает плавное потепление. Осадков в течение недели не предвидится, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт ФГБУ «Дальневосточное УГМС».
Предстоящий понедельник, как и прошедшие выходные, порадует хабаровчан весенним теплом. В ночь с 26 на 27 марта столбик термометра не опустится ниже −4… −6°C, днем воздух прогреется до +4…+6°C, без осадков. Ветер будет северного направления силой 2−7 м/с.
Ночь с понедельника на вторник выдастся несколько теплее предыдущей: столбик термометра в темное время суток опустится только до -3 -5°C. Температура днем порядка +6… +8 °C, без осадков. В течение всего дня сохранится
В темное время в среду ожидается та же погода, что и предыдущий день. Столбик термометра ночью не опустится ниже -3 -5°C. Температура в светлое время суток составит около +7…+9°C, без осадков. В течение всего дня будет дуть
В предстоящий четверг температура в городе будет все также довольно комфортной, Ночью немного потеплеет и температура составит −2…−4°C, днем порядка +7…+9°C. В этот день будет дуть преимущественно
Под занавес рабочей недели, в пятницу, погода будет