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11:55 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Минобр Иркутской области следит за ситуацией в Усольском гвардейском кадетском корпусе

Обо всех происшествиях незамедлительно сообщают в министерство.

Источник: IrkutskMedia.ru

Ситуация, которая складывается в Усольском гвардейском кадетском корпусе, находится на постоянном контроле министерства образования Иркутской области. На сегодняшний день обо всех происшествиях в учреждении незамедлительно сообщается региональному Минобру. Также информация поступает в комиссию по делам несовершеннолетних. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства Приангарья.

«Предыдущим руководством Усольского гвардейского кадетского корпуса все внештатные ситуации замалчивались и скрывались. В декабре 2016 года в образовательной организации был назначен новый директор», — сообщил заместитель министра образования региона Максим Парфенов.

За последние три месяца в Усольском гвардейском кадетском корпусе выявлено 17 правонарушений, по которым в данный момент правоохранительные органы проводят проверки. Окончательных выводов ни по одному из правонарушений еще не сделано. Также в учреждении было выявлено девять бытовых травм учащихся, один ребенок получил травмы в результате конфликта с родителями.

Директору образовательной организации и завучу по воспитательной работе вынесены выговоры, прекращены трудовые отношения с шестью воспитателями, психологом и социальным педагогом в связи с их несоответствием квалификационным требованиям.

Из трех уголовных дел два возбуждены по инициативе министерства образования региона в отношении теперь уже бывших сотрудников — руководства и воспитателей кадетского корпуса.

Напомним, в октябре 2016 года Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц в Усольском гвардейском кадетском корпусе. Некоторые воспитанники неоднократно избивали своих товарищей. Руководители и педагоги ничего не предприняли, чтобы избежать повторения этих инцидентов. Директор Усольского гвардейского кадетского корпуса уволен после появления информации с избиениями среди воспитанников.

В марте 2017 года воспитанника восьмого класса Усольского гвардейского кадетского корпуса в Иркутской области сначала избили, а затем наступили на его лицо. Мальчик доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами лица. По данному факту следственными органами СКР проводится доследственная проверка. Через несколько дней двое воспитанников Усольского гвардейского кадетского корпуса в Иркутской области устроили очередную потасовку. Один из подростков нанес несколько ударов другому. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

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