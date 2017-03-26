Минобр Иркутской области следит за ситуацией в Усольском гвардейском кадетском корпусе

Ситуация, которая складывается в Усольском гвардейском кадетском корпусе, находится на постоянном контроле министерства образования Иркутской области. На сегодняшний день обо всех происшествиях в учреждении незамедлительно сообщается региональному Минобру. Также информация поступает в комиссию по делам несовершеннолетних. Об этом сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе правительства Приангарья.

«Предыдущим руководством Усольского гвардейского кадетского корпуса все внештатные ситуации замалчивались и скрывались. В декабре 2016 года в образовательной организации был назначен новый директор», — сообщил заместитель министра образования региона Максим Парфенов.

За последние три месяца в Усольском гвардейском кадетском корпусе выявлено 17 правонарушений, по которым в данный момент правоохранительные органы проводят проверки. Окончательных выводов ни по одному из правонарушений еще не сделано. Также в учреждении было выявлено девять бытовых травм учащихся, один ребенок получил травмы в результате конфликта с родителями.

Директору образовательной организации и завучу по воспитательной работе вынесены выговоры, прекращены трудовые отношения с шестью воспитателями, психологом и социальным педагогом в связи с их несоответствием квалификационным требованиям.

Из трех уголовных дел два возбуждены по инициативе министерства образования региона в отношении теперь уже бывших сотрудников — руководства и воспитателей кадетского корпуса.

Напомним, в октябре 2016 года Следком возбудил уголовное дело по факту халатности должностных лиц в Усольском гвардейском кадетском корпусе. Некоторые воспитанники неоднократно избивали своих товарищей. Руководители и педагоги ничего не предприняли, чтобы избежать повторения этих инцидентов. Директор Усольского гвардейского кадетского корпуса уволен после появления информации с избиениями среди воспитанников.