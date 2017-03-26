В Кузбассе на пожаре спасли троих маленьких детей

Троих детей спасли во время пожара в Кемеровской области, сообщает прес-служба регионального управления МЧС.

Пожар произошел ночью 26 марта в г. Ленинск-Кузнецкий. Горела квартира на первом этаже многоквартирного дома. Сотрудники газодымозащитной службы проникли внутрь и обнаружили троих детей 6−8 лет (двух девочек и мальчика). Их вывели через окно, медицинская помощь детям не потребовалась.