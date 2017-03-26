Гвардеец в Лондоне нарушил молчание и напугал туриста. Видео
Турист принялся танцевать перед почетным караулом
Турист принялся танцевать перед почетным караулом
Один из гвардейцев, охраняющих
На записи, публикуемой Daily Mail, видно, как турист стоит на фоне входа во дворец, танцует и напевает себе под нос. После этого один из гвардейцев повернулся к нему и стал прогонять со словами, что этот турист уже приходил вчера на это место и делал то же самое. Солдат также попросил его выключить камеру, после чего растерянный турист поспешил прочь.
Отметим, что по строгим правилам королевской службы гвардейцам запрещено даже поворачиваться к туристам, не говоря даже о том, чтобы заговорить. Туристы же очень часто пытаются