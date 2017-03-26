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09:44 (мск), источник: Известия.Ру

Гвардеец в Лондоне нарушил молчание и напугал туриста. Видео

Турист принялся танцевать перед почетным караулом Сант-Джеймсского дворца, чем вызвал бурную реакцию служащего гвардии.

Источник: AFP 2017

Один из гвардейцев, охраняющих Сент-Джеймсский дворец в Лондоне, накричал на туриста, принявшегося танцевать на глазах у королевской стражи, видео инцидента попало в интернет.

На записи, публикуемой Daily Mail, видно, как турист стоит на фоне входа во дворец, танцует и напевает себе под нос. После этого один из гвардейцев повернулся к нему и стал прогонять со словами, что этот турист уже приходил вчера на это место и делал то же самое. Солдат также попросил его выключить камеру, после чего растерянный турист поспешил прочь.

Отметим, что по строгим правилам королевской службы гвардейцам запрещено даже поворачиваться к туристам, не говоря даже о том, чтобы заговорить. Туристы же очень часто пытаются как-то спровоцировать гвардейцев.

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