Гвардеец в Лондоне нарушил молчание и напугал туриста. Видео

Один из гвардейцев, охраняющих Сент-Джеймсский дворец в Лондоне, накричал на туриста, принявшегося танцевать на глазах у королевской стражи, видео инцидента попало в интернет.

На записи, публикуемой Daily Mail, видно, как турист стоит на фоне входа во дворец, танцует и напевает себе под нос. После этого один из гвардейцев повернулся к нему и стал прогонять со словами, что этот турист уже приходил вчера на это место и делал то же самое. Солдат также попросил его выключить камеру, после чего растерянный турист поспешил прочь.