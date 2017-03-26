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12:11 (мск), источник: Крым Press

Уровень заболеваемости туберкулёзом в Крыму превышает общероссийский показатель

Уровень заболеваемости туберкулёзом в Крыму составляет 62 случая на 100 тысяч жителей. В целом же по России этот показатель равен 53,3 на 100 тысяч.

При этом чаще стали болеть дети. В Крыму инфицированность детей, идущих в школу, а также дошкольников, составляет 30%. Старшеклассники инфицированы на 78%, заявил журналистам заведующий кафедрой пульмонологии и фтизиатрии Крымской медицинской академии КФУ Михаил Гришин.

По мнению специалистов, ситуация может значительность осложниться, если Крым не начнёт более серьёзно относиться к статусу своего региона, идеально подходящего для лечения туберкулёза.

— Крым всегда был курортом, куда больные приезжали лечить туберкулез. Эта добрая слава, что здесь можно спокойно вылечить туберкулез, создает сейчас определенные трудности. Потому что приезжают люди, которые не совсем, мягко говоря, здоровы. И, естественно, мы ждем в ближайшее время, что к нам приедут люди, которые болеют туберкулезом, которым требуется помощь. И этот процесс уже начался. Мы это видим по Керчи — процент страдающих туберкулезом начинает возрастать. Мы должны быть к этому готовы, — констатировал Михаил Гришин.

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