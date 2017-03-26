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09:34 (мск), источник: ТАСС

К Австралии приближается мощный тропический циклон «Дебби»

Для оказания помощи при эвакуации в районы к северу от столицы штата Брисбена направлены свыше тысячи сотрудников спасательных служб и военнослужащих.

Источник: AFP 2017

СИДНЕЙ, 26 марта. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Власти расположенного на востоке Австралии штата Квинсленд призвали жителей ряда северных прибрежных районов временно покинуть свои дома и укрыться от надвигающегося тропического циклона «Дебби».

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Об этом сообщает газета Brisbane Times.

Для оказания помощи при эвакуации в районы к северу от столицы штата Брисбена направлены свыше тысячи сотрудников спасательных служб и военнослужащих.

В настоящее время «Дебби» находится в океане примерно в 500 км от побережья Австралии и медленно движется в сторону континента.

По данным метеорологов, в эти часы «Дебби» имеет вторую (из пяти) категорию мощности, но в ближайшие сутки его сила может возрасти до 4-й и даже до наивысшей пятой категории.

Ожидается, что «Дебби» пересечет береговую линию ориентировочно во вторник утром (по местному времени)

«Вероятно, можно говорить о том, что «Дебби» станет самым значительным тропическим циклоном (в Квинсленде) со времени циклона «Яси», — заявил заместитель регионального директора Австралийского национального метеобюро Брюс Ганн.

Циклон «Яси» пятой категории мощности обрушился на Квинсленд в феврале 2011 года и привел к сильным разрушениям в ряде небольших городов и населенных пунктов, многие из которых оказались либо затопленными, либо отрезанными от внешнего мира из-за сильных наводнений. Экономический ущерб от «Яси» составил свыше 3,5 млрд.

Комментарии
1
Лукьянов Владимир
и чо?
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