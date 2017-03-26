К Австралии приближается мощный тропический циклон «Дебби»

СИДНЕЙ, 26 марта. /Корр. ТАСС Павел Ваничкин/. Власти расположенного на востоке Австралии штата Квинсленд призвали жителей ряда северных прибрежных районов временно покинуть свои дома и укрыться от надвигающегося тропического циклона «Дебби».

Число жертв циклона «Энаво» на Мадагаскаре возросло до 50 человек

Об этом сообщает газета Brisbane Times.

Для оказания помощи при эвакуации в районы к северу от столицы штата Брисбена направлены свыше тысячи сотрудников спасательных служб и военнослужащих.

В настоящее время «Дебби» находится в океане примерно в 500 км от побережья Австралии и медленно движется в сторону континента.

По данным метеорологов, в эти часы «Дебби» имеет вторую (из пяти) категорию мощности, но в ближайшие сутки его сила может возрасти до 4-й и даже до наивысшей пятой категории.