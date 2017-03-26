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11:48 (мск), источник: AmurMedia.ru

Антикоррупционный митинг штаба Навального в Хабаровске закончился арестом организаторов

Однако собравшиеся горожане позднее организовали свой собственный митинг.

6
фотографий
6
фотографий

Хабаровск, 26 марта, AmurMedia.

Организаторов антикоррупционного митинга из штаба Навального арестовали в Хабаровске. Задержание активистов привело к тому, что собравшиеся переместились на Комсомольскую площадь, где организовали свой собственный стихийный митинг, сообщает ИА AmurMedia.

В назначенный час на городских прудах собрались сотни горожан. Основную массу составляли студенты и учащиеся, судя по возрасту. На трибуну поднялся член штаба Навального в Хабаровске Илья Ермолаев и сообщил под возмущенные крики толпы, что главный организатор митинга Алексей Ворсин не смог прибыть, так как его задержали и отправили для дачи показание по поводу несанкционнированного митинга в десятое отделение полиции.

Однако практически сразу вслед за Ильей Ермолаевым вышел заместитель начальника управления — начальник полиции УМВД по г. Хабаровску Денис Козлов, который потребовал, чтобы собравшиеся разошлись, так как митинг не санкционирован. Его слова утонули в гуле недовольства. Из толпы послышались крики: «На каком основании запрещаете, дайте нам высказаться!». После коротких переговоров было решено, что если митингующие уберут плакаты с оскорбительными и антигосударственными лозунгами, то на митинг дадут 20 минут. Заметим, что Илья Ермолаев сам просил митингующих спрятать плакаты.

Однако спустя короткое время, которое выступающий активист штаба Навального успел заполнить призывами сплотиться в борьбе против коррупции и приберечь свое негодование до выборов президента, чтобы проголосовать за Алексея Навального, на трибуне вновь возник высокий полицейский чин.

Теперь Денис Козлов уже не церемонился и, подхватив Илью, сказал, что, вопреки обещанию, снова были подняты плакаты с антиправительственным содержанием и на этом основании задержал активиста, направив его в шестое отделение полиции для дачи показаний по данному поводу. Следом задержали второго активиста штаба Навального Михаила Беседина.

После этого полицейские стали выхватывать из толпы стихийных организаторов и направлять в автозаки.

Взбудораженные и возмущенные горожане решили двигаться самостоятельно с прудов по улице Пушкина и до Комсомольской площади, причем их стало больше. Один из очевидцев насчитал более тысячи людей.

На Комсомольской площади оппозиционеры провели свой собственный стихийный митинг.

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