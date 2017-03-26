В Башкирии продолжают искать 42-летнего Евгения Фирстова

Родственники и волонтеры продолжают поиски 42-летнего жителя Магнитогорска Евгения Фирстова. Мужчину безуспешно ищут с 19 марта.

Как рассказала «Комсомолке» дочь Евгения, пропавший работал на стройке в Москве, но должен был приехать во второй половине марта.

— Он должен был лететь на самолете, но передумал и взял билеты на поезд. Связь с ним мы потеряли 19-го числа, — уточнила Галина. По некоторым данным, мужчина может находиться в Башкирии.

Евгений Фирстов был одет в черную куртку и светлые джинсы. Особые приметы: татуировка в виде сердца на правой руке. Связаться с родственниками можно по телефону 8−900−06−49−121.