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09:33 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии продолжают искать 42-летнего Евгения Фирстова

Мужчина ехал в поезде Москва — Магнитгорск.

Источник: Комсомольская правда

Родственники и волонтеры продолжают поиски 42-летнего жителя Магнитогорска Евгения Фирстова. Мужчину безуспешно ищут с 19 марта.

Как рассказала «Комсомолке» дочь Евгения, пропавший работал на стройке в Москве, но должен был приехать во второй половине марта.

— Он должен был лететь на самолете, но передумал и взял билеты на поезд. Связь с ним мы потеряли 19-го числа, — уточнила Галина. По некоторым данным, мужчина может находиться в Башкирии.

Евгений Фирстов был одет в черную куртку и светлые джинсы. Особые приметы: татуировка в виде сердца на правой руке. Связаться с родственниками можно по телефону 8−900−06−49−121.

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