Весенние каникулы начинаются в Беларуси
Каникулы продлятся с 26 марта по 2 апреля включительно. Отдыхать и набираться сил будут более 982 тыс. ребят.
Каникулы продлятся с 26 марта по 2 апреля включительно. Отдыхать и набираться сил будут более 982 тыс. ребят.
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весенние каникулы начинаются у белорусских школьников, сообщает БЕЛТА.
Каникулы продлятся с 26 марта по 2 апреля включительно. Отдыхать и набираться сил будут более 982 тыс. ребят.
Немалое внимание в эти дни будет уделяться оздоровлению школьников. На эти цели из республиканского бюджета выделено почти Br1,5 млн. Возможность укрепить здоровье в течение шести дней на весенних каникулах в лагерях с дневным пребыванием получат более 65,4 тыс. мальчиков и девочек. В дневных лагерях проводятся различные мероприятия по оздоровлению и воспитанию ребят, нацеленные на их творческое, социальное и физическое развитие. Организуются игровые и развлекательные программы, спортивные праздники и соревнования, экскурсии.
По традиции во время каникул проводятся различные мероприятия
Одним из основных событий весенних каникул станет финал IV Республиканского
Еще одним вектором деятельности станет профориентационная работа, в учреждениях системы профессионального и среднего специального образования пройдут тематические мероприятия с учащимися выпускных классов, дни открытых дверей в вузах.