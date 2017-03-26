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10:20 (мск), источник: БЕЛТА

Весенние каникулы начинаются в Беларуси

Каникулы продлятся с 26 марта по 2 апреля включительно. Отдыхать и набираться сил будут более 982 тыс. ребят.

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Весенние каникулы начинаются у белорусских школьников, сообщает БЕЛТА.

Каникулы продлятся с 26 марта по 2 апреля включительно. Отдыхать и набираться сил будут более 982 тыс. ребят.

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Немалое внимание в эти дни будет уделяться оздоровлению школьников. На эти цели из республиканского бюджета выделено почти Br1,5 млн. Возможность укрепить здоровье в течение шести дней на весенних каникулах в лагерях с дневным пребыванием получат более 65,4 тыс. мальчиков и девочек. В дневных лагерях проводятся различные мероприятия по оздоровлению и воспитанию ребят, нацеленные на их творческое, социальное и физическое развитие. Организуются игровые и развлекательные программы, спортивные праздники и соревнования, экскурсии.

По традиции во время каникул проводятся различные мероприятия культурно-образовательной направленности. Для школьников предусмотрена работа объединений по интересам, спортивных залов и площадок, компьютерных клубов, комнат детско-молодежного движения. На содержательный досуг и активную занятость учащихся нацелены все учреждения системы дополнительного образования детей и молодежи.

Одним из основных событий весенних каникул станет финал IV Республиканского смотра-конкурса детского творчества «Здравствуй, мир!», в котором примут участие около 500 школьников со всех регионов Беларуси. Конкурс направлен на популяризацию детского художественного творчества, выявление ярких самобытных авторов и исполнителей, а также оказание им помощи и поддержки в дальнейшей самореализации, сохранении и развитии народных традиций. В нем предусмотрены номинации по хореографическому, вокальному, фольклорному, театральному творчеству, по инструментальной музыке и изобразительному искусству.

Еще одним вектором деятельности станет профориентационная работа, в учреждениях системы профессионального и среднего специального образования пройдут тематические мероприятия с учащимися выпускных классов, дни открытых дверей в вузах.

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