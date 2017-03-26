В Перми в «ящик жизни» ночью подкинули малыша
Родители могут вернуться за «рыжим голодным парнем в старом комбинезоне».
Родители могут вернуться за «рыжим голодным парнем в старом комбинезоне».
Новорожденный младенец был подкинут в ночь на 26 марта в
«Вчера рыжего парня оставили голодного в старом грязном комбинезоне. Если мать или отец вернутся, то у них есть все шансы забрать ребенка», — написала Елена. В полиции подтвердили факт оставления ребёнка в «ящике жизни». Сейчас ребёнок находится под наблюдением медиков. Они обследуют малыша. Органы правопорядка проводят расследование случившегося.