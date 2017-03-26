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10:19 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми в «ящик жизни» ночью подкинули малыша

Родители могут вернуться за «рыжим голодным парнем в старом комбинезоне».

Новорожденный младенец был подкинут в ночь на 26 марта в бэби-бокс МСЧ № 9 на Братьев Игнатовых, сообщила в одной из социальных сетей автор проекта «Колыбель надежды» Елена Котова. Произошло это в 23:50 25 марта.

«Вчера рыжего парня оставили голодного в старом грязном комбинезоне. Если мать или отец вернутся, то у них есть все шансы забрать ребенка», — написала Елена. В полиции подтвердили факт оставления ребёнка в «ящике жизни». Сейчас ребёнок находится под наблюдением медиков. Они обследуют малыша. Органы правопорядка проводят расследование случившегося.

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