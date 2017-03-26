Друг Кристины Орбакайте стал алматинским бомжом и ищет еду на помойке
Жена Низама Каримова ушла, забрав жилье и машины.
Жена Низама Каримова ушла, забрав жилье и машины.
Бывший ведущий танцор знаменитого
«Благодаря Алле Владимировне Духовой — художественному руководителю балета «Тодес», благодаря ей я познакомился с такими звездами российской эстрады. Спасибо большое Алле Владимировне. Она мне и сестра, и мама, она мне много что дала, много что показала.
Благодаря ей я работал и с Долиной, и с Кристиной Орбакайте, и с Лаймой Вайкуле, и с Филиппом Киркоровым, и с Игорем Крутым. Со всеми клипы были. У нас был еще клип, где она посчитала, что я единственный действительно
Однако все это в прошлом. Теперь у танцора нет и собственного угла. Жена от Каримова ушла, забрав в судебном порядке имущество — жилье и элитные автомобили. Его проект по открытию собственной студии провалился. Он отчаялся и ушел на улицу.
«Что касается моей жизни, моя история: в
А то, что пишут про меня. Конечно, это все мои враги, вроде они мне всегда улыбаются, со мной встречаются. Никто мне ни слова не может сказать, а за глаза… Так пиликают", — рассказывает танцор.
Он вспомнил, как в Москве брат арендовал для него танцевальный зал в Театре Советской армии. Нанял для него водителя, который его постоянно возил. В течение месяца Каримов сделал там две постановки, после чего показал их Алле Духовой, а та ответила: «Все, работай, танцуй».
«Они никогда не знали, что у меня нет пальцев. Я родился без пальцев. И когда я ей показал, что у меня перчатка. Было неудобно, но я не виноват, что я таким родился. И я просто снял ее.
И с тех пор, на протяжении 12 лет (сколько я там работал, в этом любимом родном «Тодесе», — я готов там еще танцевать) никто даже не понимал, что у меня нету пальцев", — рассказывает бывший солист
Периодически Низам еще устраивает выступления, однако для своих
Сам Каримов уверен: трудности временные. Он еще не оставляет надежду вернуться в