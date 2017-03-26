Друг Кристины Орбакайте стал алматинским бомжом и ищет еду на помойке

«Благодаря Алле Владимировне Духовой — художественному руководителю балета «Тодес», благодаря ей я познакомился с такими звездами российской эстрады. Спасибо большое Алле Владимировне. Она мне и сестра, и мама, она мне много что дала, много что показала.

Благодаря ей я работал и с Долиной, и с Кристиной Орбакайте, и с Лаймой Вайкуле, и с Филиппом Киркоровым, и с Игорем Крутым. Со всеми клипы были. У нас был еще клип, где она посчитала, что я единственный действительно мусульманин-солист. Я ее всегда за это почитаю и ее благодарю", — рассказывает Низам.

Однако все это в прошлом. Теперь у танцора нет и собственного угла. Жена от Каримова ушла, забрав в судебном порядке имущество — жилье и элитные автомобили. Его проект по открытию собственной студии провалился. Он отчаялся и ушел на улицу.

«Что касается моей жизни, моя история: в Алма-Ате я уже 11-й год живу. Я уже устал верить всем. Просто многие вроде как и любят мою работу, знают, понимают, чувствуют. Я со всеми делюсь, но меня не устраивает их оплата, их благодарность в мой адрес. Она всегда происходит неправильно, нечестно.

А то, что пишут про меня. Конечно, это все мои враги, вроде они мне всегда улыбаются, со мной встречаются. Никто мне ни слова не может сказать, а за глаза… Так пиликают", — рассказывает танцор.

Он вспомнил, как в Москве брат арендовал для него танцевальный зал в Театре Советской армии. Нанял для него водителя, который его постоянно возил. В течение месяца Каримов сделал там две постановки, после чего показал их Алле Духовой, а та ответила: «Все, работай, танцуй».

«Они никогда не знали, что у меня нет пальцев. Я родился без пальцев. И когда я ей показал, что у меня перчатка. Было неудобно, но я не виноват, что я таким родился. И я просто снял ее.

И с тех пор, на протяжении 12 лет (сколько я там работал, в этом любимом родном «Тодесе», — я готов там еще танцевать) никто даже не понимал, что у меня нету пальцев", — рассказывает бывший солист шоу-балета.

Периодически Низам еще устраивает выступления, однако для своих друзей-бездомных, а не для приличной публики. Его друзья отказались общаться с ним, так как он оказался на улице. Утешение танцор нашел в бутылке.