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13:08 (мск), источник: АиФ Челябинск

Акция в защиту прав животных собрала десятки участников в Челябинске

Организаторы пикета выступают за изменения в законодательстве.

Челябинцы вышли на пикет в защиту прав животных, несколько десятков участников собрались днём 25 марта на Алом поле, сообщают организаторы акции.

Плакаты, с которыми горожане пришли к памятнику Ленину, призывали ужесточить наказания для живодёров и прекратить эксплуатацию зверей в цирках и зоопарках. Кроме того, челябинцы выступили за стерилизацию бездомных животных вместо их уничтожения: по словам активистов, на отстрел бродячих собак тратится денег больше, чем необходимо на медицинскую процедуру.

Добавим, что пикет в Челябинске стал частью всероссийской акции «За права животных»: собранные на мероприятиях подписи планируют направить главе государства и председателю государственный Думы РФ с просьбой внести изменения в законодательство о защите зверей.

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