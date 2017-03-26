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10:31 (мск), источник: БЕЛТА

Ушел из жизни народный художник Беларуси Май Данциг

Творчество Мая Данцига — одна из ярких страниц в истории белорусского изобразительного искусства.

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В возрасте 86 лет ушел из жизни народный художник Беларуси Май Данциг. Такую информацию на странице в Facebook разместил коллега живописца и педагога Игорь Бархатков, сообщает БЕЛТА.

Творчество Мая Данцига — одна из ярких страниц в истории белорусского изобразительного искусства. Прекрасная профессиональная подготовка позволила ему стать одним из ведущих художников и педагогов в области изобразительного искусства, что подтверждают многочисленные награды и звание народного художника Беларуси.

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Родился Май Вольфович 27 апреля 1930 года в Минске. Его отец, преподаватель физкультуры, в свободное от работы время рисовал и воспитывал в мальчике любовь к искусству. Он видел своего сына музыкантом и отдал его учиться в музыкальную школу по классу скрипки. Май Вольфович мог стать прославленным скрипачом, но все планы перепутала война. Вместе с другими беженцами семья оказалась на Волге в городе Ульяновске. Семья пережила жуткий голод, иногда спасало то, что Май рисовал для фабрик в Ульяновске вывески и лозунги к праздникам — за это давали одежду и еду. После освобождения Минска Данциги вернулись в родной город.

В 1952 году Май Данциг окончил Минское художественное училище, а в 1958 — Московский художественный институт имени Сурикова. В изобразительное искусство Данциг пришел в 50−60-е годы минувшего столетия во время появления так называемого сурового стиля. В этот период советское изобразительное искусство совершило резкий рывок вперед, что обусловило появление молодого поколения талантливых творцов, которые отличались обостренным эмоциональным восприятием жизни. К ним принадлежал и Май Данциг. Он уже с первых шагов своего творчества заявил о себе как живописец крупных социально важных тем.

Наиболее полно и широко творчество художника представлено в станковой и монументальной живописи. Тематика произведений Мая Данцига чрезвычайно разнообразна. В жанровых и портретных работах мастера преобладают темы повседневной жизни, мирного строительства, образы рабочих, строителей, деятелей культуры и искусства. Для работ художника характерна масштабность поиска, ясность сюжета и смысловая значимость.

Особенно ярко воплощено это в полотнах на тему войны. Это такие картины, как «И помнит мир спасенный…», «Беларусь — мать партизанская», «На страже мира», которые вошли в золотой фонд национального изобразительного искусства. Май Данциг внес в белорусское искусство свое осмысление войны, трагизма ее потерь и героики борьбы. Из произведений монументальной живописи значимое место занимают мозаичное панно в кинотеатре «Партизан», мозаика в гостинице «Юбилейная» и другие.

Произведениям художника присущи неповторимое дыхание времени, возвышенность и благородство. Его творчество отличает яркая индивидуальная манера, основными чертами которой являются эпические, монументально-обобщенные трактовки форм, экспрессивность цветовых решений, глубина психологических характеристик.

Произведения Мая Вольфовича находятся в Государственной Третьяковской галерее, Национальном художественном музее Беларуси, в художественных и частных коллекциях России, Беларуси, Азербайджана, Молдовы, Бельгии, Германии, Израиля, Италии и США.

За многолетнюю плодотворную и педагогическую деятельность, значительный личный вклад в развитие изобразительного искусства Беларуси указами Президента Республики Беларуси в 2005 году Май Данциг был награжден орденом Франциска Скорины, а в 2010 — орденом Почета. Он также лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси.

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