Фестиваль «Ворвись в весну» открывается в московских парках
Фестиваль «Ворвись в весну» 26 марта открывает новый сезон в парках Москвы. С 12:00 до 16:00 посетителей ждут музыкальные программы, спортивные тренировки и экскурсии.
Фестиваль «Ворвись в весну» 26 марта открывает новый сезон в парках Москвы. С 12:00 до 16:00 посетителей ждут музыкальные программы, спортивные тренировки и экскурсии.
В этот день гостей парка «Сокольники» будут встречать у главного входа жонглеры и ходулисты. В 12:00 на эстраде «Ротонда» начнется выступление духового оркестра. Также пройдут экскурсии «Невидимые Сокольники», на которых можно будет узнать, как охотились и развлекались русские цари и императоры, когда Петр I основал Майские гуляния и другие занимательные факты о парке.
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