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13:56 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Фестиваль «Ворвись в весну» открывается в московских парках

Фестиваль «Ворвись в весну» 26 марта открывает новый сезон в парках Москвы. С 12:00 до 16:00 посетителей ждут музыкальные программы, спортивные тренировки и экскурсии.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

В этот день гостей парка «Сокольники» будут встречать у главного входа жонглеры и ходулисты. В 12:00 на эстраде «Ротонда» начнется выступление духового оркестра. Также пройдут экскурсии «Невидимые Сокольники», на которых можно будет узнать, как охотились и развлекались русские цари и императоры, когда Петр I основал Майские гуляния и другие занимательные факты о парке.

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На Фонтанной площади пройдет караоке-проект «Пой с миром в унисон», в котором, как ожидается, примут участие около 6 тыс. человек. Помимо этого, в парке «Сокольники» в рамках Фестиваля красоты и здоровья пройдут забеги, спортивные тренировки, квесты, в которых примут участие около 50 тыс. человек.

В парке «Красная Пресня» отпразднуют «День воды». В шатре на Малом острове пройдет развлекательная программа: мастер-классы по изготовлению скворечников, плетению, рисованию от клуба «Свои тропки», опыты и лекции. Посетители увидят физико-химические опыты с песком, льдом, бумагой. Как ожидается, мероприятия посетят около 3,5 тыс. человек.

Фестиваль Most Weekend с выставкой спортивных ретро-автомобилей и музыкальной программой пройдет в Парке Горького. На набережной будет установлен арт-объект «Ворвись в весну», рядом с которым гости парка смогут сфотографироваться.

Для детей в саду «Эрмитаж» пройдет фестиваль «Каникулы Фест», посвященный началу школьных каникул

Посетителей ждет игровая программа «По следам Белого Кролика», веселые спортивные конкурсы и мастер-классы, роспись пуантов и создание инсталляции «Дивный сад».

«День театра» устроят в парке «Бабушкинский». Там пройдет мастер-класс по актерскому мастерству от преподавателей «Культурного центра на Коминтерна». А в парке им. А. Боровика для посетителей проведут театральные мастер-классы, приуроченные ко Дню работника культуры.

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