Фестиваль «Ворвись в весну» открывается в московских парках

В этот день гостей парка «Сокольники» будут встречать у главного входа жонглеры и ходулисты. В 12:00 на эстраде «Ротонда» начнется выступление духового оркестра. Также пройдут экскурсии «Невидимые Сокольники», на которых можно будет узнать, как охотились и развлекались русские цари и императоры, когда Петр I основал Майские гуляния и другие занимательные факты о парке.

На Фонтанной площади пройдет караоке-проект «Пой с миром в унисон», в котором, как ожидается, примут участие около 6 тыс. человек. Помимо этого, в парке «Сокольники» в рамках Фестиваля красоты и здоровья пройдут забеги, спортивные тренировки, квесты, в которых примут участие около 50 тыс. человек.

В парке «Красная Пресня» отпразднуют «День воды». В шатре на Малом острове пройдет развлекательная программа: мастер-классы по изготовлению скворечников, плетению, рисованию от клуба «Свои тропки», опыты и лекции. Посетители увидят физико-химические опыты с песком, льдом, бумагой. Как ожидается, мероприятия посетят около 3,5 тыс. человек.