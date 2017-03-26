Поликлиника во Владивостоке обзавелась современными технологиями
В детской поликлинике № 3 заработал
В детской поликлинике № 3 заработал
Как рассказала главный врач детской поликлиники Светлана Нагибко, благодаря организации
«Работу регистраторов взяли на себя операторы, которые принимают звонки, отвечают на вопросы о работе лечебного учреждения, разъясняют график работы узких специалистов, записывают на первичные и повторные приемы. Кроме того, операторы принимают и регистрируют вызовы специалистов на дом», — рассказала Светлана Николаевна.
Регистраторы взяли на себя подготовительные функции документов — карты пациента, статистического талона к врачу.
«Благодаря нововведениям родители с детьми минуют регистратуру и напрямую направляются к нужному специалисту, у которого заблаговременно находятся все необходимые документы ребенка», — сообщила врач.
Регистраторы и операторы
«Реорганизация затронула и часть педиатрической службы. Так у нас появилось отделение по медицинскому обслуживанию учащихся, где усовершенствована работа по оказанию неотложной помощи детям», — отметила Светлана Нагибко.