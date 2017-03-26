Поликлиника во Владивостоке обзавелась современными технологиями

Как рассказала главный врач детской поликлиники Светлана Нагибко, благодаря организации Call-центра полностью изменена работа регистратуры.

«Работу регистраторов взяли на себя операторы, которые принимают звонки, отвечают на вопросы о работе лечебного учреждения, разъясняют график работы узких специалистов, записывают на первичные и повторные приемы. Кроме того, операторы принимают и регистрируют вызовы специалистов на дом», — рассказала Светлана Николаевна.

Регистраторы взяли на себя подготовительные функции документов — карты пациента, статистического талона к врачу.

«Благодаря нововведениям родители с детьми минуют регистратуру и напрямую направляются к нужному специалисту, у которого заблаговременно находятся все необходимые документы ребенка», — сообщила врач.

Регистраторы и операторы Call-центра прошли специальные курсы этикета, а также научились грамотно заполнять медицинские карты и работать с многоканальной телефонной линией.

«Реорганизация затронула и часть педиатрической службы. Так у нас появилось отделение по медицинскому обслуживанию учащихся, где усовершенствована работа по оказанию неотложной помощи детям», — отметила Светлана Нагибко.