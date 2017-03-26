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13:09 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Пациенты назвали лучшие медучреждения

В Челябинской области провели опрос.

Опрос проводили среди пациентов, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Его итоги подвели в общественном совете при Минздраве региона.

«Независимая оценка проводится по таким критериям как открытость и доступность информации, комфортность условий предоставления услуг и доступность их получения, время ожидания предоставления услуги, доброжелательность, вежливость и компетентность работников, удовлетворенность оказанными услугами», — отметили в министерстве.

Так, лучшей среди взрослых стала поликлиника ЧОКБ, а среди детских — поликлиника челябинской детской горбольницы № 7 и детская городская поликлиника № 1.

Среди центральных районных и центральных городских больниц Челябинской области лучшие оценки заработали поликлиники Филимоновской участковой больницы Чебаркульского района, больниц Верхнеуральска и поселка Кундравы. Среди стационаров наибольшее число положительных откликов — у Верхнеуральской, Брединской, Кизильской и Увельской районных больниц.

Лучшими стационарами также признали детскую горбольницу № 7 и центр восстановительной медицины и реабилитации «Огонек».

Среди социально-значимых стационаров наибольшую поддержку получили областные противотуберкулезный диспансер № 8 и кожно-венерологический диспансер № 3.

Лучшим роддомом выбрали новый областной перинатальный центр, а самое удобное место для лечения зубов, по мнению южноуральцев — челябинская стоматологическая больница № 6.

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