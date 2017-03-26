Видеонаблюдение во всех сёлах одного из районов СКО планируют установить до конца года

В СКО в одном из районов до конца года планируют установить видеонаблюдение во всех сёлах, сообщает пресс-служба ДВД СКО.

По данным, население Жамбылского района составляет более 21 тысячи человек. В районе 53 населённых пункта, 13 сельских округов, которые обслуживают 14 участковых инспекторов полиции и 4 помощника.

Одним из важных направлений, способствующих улучшению состояния правопорядка, является внедрение системы видеонаблюдения. В районном центре Пресновка установлено 11 камер видеонаблюдения, которые выведены на дежурную часть РОВД.

В текущем году акиматом района выделены денежные средства для расширения системы видеонаблюдения в райцентре, планируется дополнительно установить 14 видеокамер и систему «Поток» с распознаванием государственных регистрационных номеров.

«В дальнейшем мы планируем провести подобную работу во всех сельских округах», — отметил начальник Жамбылского РОВД полковник полиции Арман Кутушев.

Отметим, что установка видеокамер на улицах города значительно улучшает показатель раскрытия фактов воровства. Так, в Алматы на сегодня насчитывается более 60 тыс. камер видеонаблюдения, а в Астане до конца года будет установлено 10 тыс. видеокамер, призванных облегчить работу сотрудников полиции и городских служб.