Большинство россиян выступили за планирование семьи
По данным опроса, большая часть российских граждан также не хотят вмешательства государства в эту сферу.
По данным опроса, большая часть российских граждан также не хотят вмешательства государства в эту сферу.
Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Большинство россиян считают, что планирование детей в семье должно быть осознанным поведением и реализовываться с помощью современных методов контрацепции (78%), сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».
Более половины респондентов (59%) выступают против вмешательства государства в такую частную сферу жизни граждан как планирование семьи и аборты (в 2015 году — 66%). Между тем 27% считают, что государству следует предпринимать меры по предотвращению абортов.
Затруднились ответить 10% участников опроса, проведенного
Более половины респондентов поддерживает право женщины принимать решение об аборте самостоятельно (51%). Среди женщин такую точку зрения поддерживает 60%, среди мужчин — 40%.
Социологи отмечают, что из тех мер, которые власти могли бы принять для контроля за абортами, наибольшую поддержку находят меры просветительского и экономического характера.
57% россиян считают необходимым увеличение пособий по уходу за ребенком до прожиточного минимума. Создание госпрограмм сексуального просвещения и введение обязательных уроков сексуального воспитания в школах одобряют 45% и 31% респондентов соответственно.
Каждый четвертый (26%) поддерживают распространение контрацептивов через покрытие их стоимости из системы ОМС, а каждый пятый (21%) выступает за пропаганду сексуального воздержания до брака.
Также в числе мер, которые могут помочь добиться предотвращения абортов, 7% опрошенных назвали запрет абортов, сделанных не по медицинским показаниям.
В том, что аборт это серьезное медицинское вмешательство, которое может иметь длительные серьезные последствия для здоровья, уверены 77% россиян (с этим согласны 82% женщин и 70% мужчин). Противоположного мнения придерживаются 9%, столько же (9%) затрудняются ответить.
Среди причин, которые являются веским основанием для прерывания беременности, две трети (66%) россиян указали угрозу жизни матери (69% женщин и 62% мужчин). Еще 43% признают аборт возможным, если беременность стала результатом изнасилования (47% женщин и 38% мужчин). Материальная неустроенность занимает третье место в этом списке (39%).
Возраст беременной женщины считают веской причиной для аборта 27% респондентов. 24% считают, что аборт возможен, если у женщины уже есть дети и она не хочет больше иметь детей, а 22% — что для прерывания беременности достаточно простого желания женщины не иметь детей вообще.
Ответственность за предохранение от нежелательной беременности, по мнению 74% россиян, лежит на обоих партнерах (76% женщин и 70% мужчин). В том, что заботиться о предохранении, в первую очередь, должна женщина, уверены 13%, в том, что мужчина — 8%.
Как показал опрос, о способах контрацепции большинство россиян узнали от друзей/знакомых (39%), из книг по медицинской тематике (18%) или «на собственном опыте» (19%). Почерпнули информацию из СМИ 14% респондентов, из интернета — 11%, от родителей/родственников — 13%, от врача — 10%, от своего партнера — 7%.