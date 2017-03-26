Большинство россиян выступили за планирование семьи

Источник: AP 2017

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Большинство россиян считают, что планирование детей в семье должно быть осознанным поведением и реализовываться с помощью современных методов контрацепции (78%), сообщили «Интерфаксу» в «Левада-Центре».

В то же время 13% уверены, что следует родить и вырастить столько детей, сколько получится, не прибегая к контрацепции и абортам

Более половины респондентов (59%) выступают против вмешательства государства в такую частную сферу жизни граждан как планирование семьи и аборты (в 2015 году — 66%). Между тем 27% считают, что государству следует предпринимать меры по предотвращению абортов.

Затруднились ответить 10% участников опроса, проведенного 2—6 марта среди 1600 человек старше 18 лет в 137 населенных пунктах 48 регионов РФ. Более половины респондентов поддерживает право женщины принимать решение об аборте самостоятельно (51%). Среди женщин такую точку зрения поддерживает 60%, среди мужчин — 40%. Социологи отмечают, что из тех мер, которые власти могли бы принять для контроля за абортами, наибольшую поддержку находят меры просветительского и экономического характера. 57% россиян считают необходимым увеличение пособий по уходу за ребенком до прожиточного минимума. Создание госпрограмм сексуального просвещения и введение обязательных уроков сексуального воспитания в школах одобряют 45% и 31% респондентов соответственно. Каждый четвертый (26%) поддерживают распространение контрацептивов через покрытие их стоимости из системы ОМС, а каждый пятый (21%) выступает за пропаганду сексуального воздержания до брака. Также в числе мер, которые могут помочь добиться предотвращения абортов, 7% опрошенных назвали запрет абортов, сделанных не по медицинским показаниям.

За полный запрет абортов и введение уголовного наказания за их выполнение выступают 2% и 3% соответственно

В том, что аборт это серьезное медицинское вмешательство, которое может иметь длительные серьезные последствия для здоровья, уверены 77% россиян (с этим согласны 82% женщин и 70% мужчин). Противоположного мнения придерживаются 9%, столько же (9%) затрудняются ответить.

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