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13:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Россельхознадзор предупредил жителей Башкирии об опасном лекарстве

Аппарат не прошел проверку.

Региональное управление Россельхознадзора просит всех жителей башкирских деревень проверить аптечки для крупного рогатого скота. Аппарат под названием «Хелсивит» компании «Фирма «Биоветсервис» не прошел проверку по нескольким показателям.

Так, серия 02316 не соответствует требованиям «массовая доля витаминов В2, В5 и В9». Обо всех случаях обнаружения лекарственного препарата просят сообщать в башкирское управление Россельхознадзора по телефону (347) 248−54−69 или по адресу Лесной проезд, дом 1, кабинет 114.

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