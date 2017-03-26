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11:56 (мск), источник: Newslab.ru

«Как на псарне»: Жители Солнечного страдают от воя собак

Жильцы микрорайона вспомнили стаи собак по всему Солнечному, которые гоняют кошек или растаскивают мусор по дворам.

Жители красноярского микрорайона Солнечный жалуются на завывающих ночами бездомных собак. Очередной виток обсуждения этой проблемы накануне развернулся в группе микрорайона в соцсети «ВКонтакте».

«Развелось их — просто ужас! Ночами лают, воют, ребенок ночью просыпается из-за них, плакать начинает! Окно на микро даже не открыть, а скоро лето! Я, конечно, люблю собак, и мне их жаль, но мое чадо мне дороже в миллиарды раз!» — написала одна из жительниц микрорайона.

В обсуждениях соседи — жильцы микрорайона — поддержали автора поста, вспомнив стаи собак по всему Солнечному, которые гоняют кошек или растаскивают мусор по дворам. Они также рассказали, что звонили в диспетчерскую службу 005 и оставляли заявки на отлов собак. Это они призвали делать и остальных жителей района.

«Со строек собак много появилось, стройки заканчивают, и их отпускают», — предположила одна из подписчиц.

Другой красноярец отметил, что люди сами виноваты в ухудшении ситуации, так как подкармливают собак, а те остаются там, где есть еда. «На ул. Светлова дама одна собак этих кормит каждый день, они стаей за ней ходят, 7−8 собак, плюс их в павильоне на остановке прикармливают колбаской, вот они и живут — не тужат», — поделилась своими наблюдениями ещё одна жительница. Ее слова подтвердили и другие, назвав тот район «псарней».

Участие в обсуждениях приняли и волонтеры, которые помогают собакам. Они рассказали, каким образом делают это, и призвали вступать в свои ряды. В очередной раз активисты заявили, что в большинстве случаев для людей так называемая агрессия собак — это якобы просто лай, а «страшилки» о нападениях в 99 процентах случаев они списали на домашних собак бойцовских пород, которых воспитывали нерадивые хозяева, но никак не на безнадзорных псов.

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