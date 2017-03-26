«Как на псарне»: Жители Солнечного страдают от воя собак

Жители красноярского микрорайона Солнечный жалуются на завывающих ночами бездомных собак. Очередной виток обсуждения этой проблемы накануне развернулся в группе микрорайона в соцсети «ВКонтакте».

«Развелось их — просто ужас! Ночами лают, воют, ребенок ночью просыпается из-за них, плакать начинает! Окно на микро даже не открыть, а скоро лето! Я, конечно, люблю собак, и мне их жаль, но мое чадо мне дороже в миллиарды раз!» — написала одна из жительниц микрорайона.

В обсуждениях соседи — жильцы микрорайона — поддержали автора поста, вспомнив стаи собак по всему Солнечному, которые гоняют кошек или растаскивают мусор по дворам. Они также рассказали, что звонили в диспетчерскую службу 005 и оставляли заявки на отлов собак. Это они призвали делать и остальных жителей района.

«Со строек собак много появилось, стройки заканчивают, и их отпускают», — предположила одна из подписчиц.

Другой красноярец отметил, что люди сами виноваты в ухудшении ситуации, так как подкармливают собак, а те остаются там, где есть еда. «На ул. Светлова дама одна собак этих кормит каждый день, они стаей за ней ходят, 7−8 собак, плюс их в павильоне на остановке прикармливают колбаской, вот они и живут — не тужат», — поделилась своими наблюдениями ещё одна жительница. Ее слова подтвердили и другие, назвав тот район «псарней».

Участие в обсуждениях приняли и волонтеры, которые помогают собакам. Они рассказали, каким образом делают это, и призвали вступать в свои ряды. В очередной раз активисты заявили, что в большинстве случаев для людей так называемая агрессия собак — это якобы просто лай, а «страшилки» о нападениях в 99 процентах случаев они списали на домашних собак бойцовских пород, которых воспитывали нерадивые хозяева, но никак не на безнадзорных псов.