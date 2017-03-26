В Уфе работники забросали лужи на дорогах непонятным сыпучим материалом

По словам автора, эти «дорожные работы» проводились в субботу, 25 марта, на дороге по улице Сельской Богородской. «Никакие подготовительные работы не выполнены. Наверное, землю кидали, чтобы летом зацвели там цветы», — предположил очевидец.

Подписчики недоумевают, что это за деятельность, «кому и зачем вообще эта работа нужна?». Кто-то предположил, что это срезанный асфальт, который кидают вместо песка.

«Надо было ДПС вызвать, чтобы документально зафиксировали. И в суд подать», — дал совет на будущее участник автогруппы.

Подобные работы были сделаны накануне на проблемном участке дороги по улице Авроры — от АЗС до улицы Рабкоров. В ямы работники с помощью лопат закидывали черные мелкие камни, которые после небольшого дождя вымыло из выбоин на дорогу и обочину.