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13:19 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе работники забросали лужи на дорогах непонятным сыпучим материалом

УФА, 26 мар 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Уфимцы не поняли, что и зачем дорожники кидали в лужи. Очевидец поделился видеозаписью в группе «БашДТП» в Instagram, на которой видно, как дорожные работники с грузовика скидывают лопатами в огромную лужу непонятный сыпучий материал. Третий работник, как только над поверхностью воды образовалась черная гора данной смеси, старательно начинает её выравнивать.

По словам автора, эти «дорожные работы» проводились в субботу, 25 марта, на дороге по улице Сельской Богородской. «Никакие подготовительные работы не выполнены. Наверное, землю кидали, чтобы летом зацвели там цветы», — предположил очевидец.

Подписчики недоумевают, что это за деятельность, «кому и зачем вообще эта работа нужна?». Кто-то предположил, что это срезанный асфальт, который кидают вместо песка.

«Надо было ДПС вызвать, чтобы документально зафиксировали. И в суд подать», — дал совет на будущее участник автогруппы.

Подобные работы были сделаны накануне на проблемном участке дороги по улице Авроры — от АЗС до улицы Рабкоров. В ямы работники с помощью лопат закидывали черные мелкие камни, которые после небольшого дождя вымыло из выбоин на дорогу и обочину.

«Необходимо разобраться, что кидали на дорогу работники. По видео — непонятно. Асфальт в лужи кидать нельзя. Также неясно, в Уфе ли сделана видеозапись — нет привязки по объектам», — прокомментировали агентству «Башинформ» в пресс-службе администрации Уфы.

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