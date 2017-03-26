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13:07 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе из жизни ушел известный ученый Амир Шамаев

Доктор медицинских наук скончался на 88-м году жизни.

Не стало одного из самых известных ученых Башкирии. Доктор медицинских и экономических наук, заслуженный врач республики Амир Шамаев скончался на 88-м году жизни.

Родился Амир Габдрахманович в 1929 году в Мелеузовском районе Башкирии. Работал заведующим Юмагузинским районным отделением здравоохранения, главным врачом районной больницы, заведующим санаторием Чехова, руководил уфимской городской больницей № 21 и республиканским кардиодиспансером.

«Комсомольская правда» приносит соболезнования родным и близким Амира Шамаева.

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