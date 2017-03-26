Кратковременные осадки прогнозируются в Беларуси 27 марта
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем будет 6−11 градусов тепла, в
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем будет 6−11 градусов тепла, в
26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 27 марта будет переменная облачность, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
Ночью на значительной части территории, днем по Витебской и Могилевской области прогнозируются небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер
Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем будет 6−11 градусов тепла, в