Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Авитаминоз: правда или вымысел
Москва отказалась от строительства двух станций метро
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
США обвинили сотрудников ФСБ во взломе Yahoo Что известно о деле?
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Феттель выиграл Гран-при Австралии
Де Брейне не сыграет в матче со сборной России из-за травмы
Джоли и Питт возобновили общение
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
«Ощутил бешенство украинцев»: заявление Вороненкова перед смертью
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": эксперт
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
9В мире зацвела сакура
8Тайский День слона
1185-летие Наины Ельциной
8Пустыня в цвету
14:34 (мск), источник: БЕЛТА

Кратковременные осадки прогнозируются в Беларуси 27 марта

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем будет 6−11 градусов тепла, в юго-западных районах — плюс 12−15 градусов.

Источник: БЕЛТА

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси 27 марта будет переменная облачность, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Читайте также
Весенние каникулы начинаются в Беларуси

Ночью на значительной части территории, днем по Витебской и Могилевской области прогнозируются небольшие кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер северо-западный, порывистый, ночью по северо-востоку, утром и днем на большей части территории сильный порывистый (порывами до 15−18 м/с).

Температура воздуха ночью составит от минус 1 до плюс 4 градусов. Днем будет 6−11 градусов тепла, в юго-западных районах — плюс 12−15 градусов.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+9°
пасмурно
768 мм рт. ст.
повышенное
87 %
очень высокая
5 м/с
слабый ветер
Несанкционированная уличная акция в Минске не нашла поддержки в обществе
В МИД отказались отчитываться перед НАТО по поводу «Искандеров»
Пенс: Дональд Трамп намерен значительно снизить налоги
Новак: выполнение венского соглашения по нефти составило 94%
Тела 61 человека извлекли из-под обрушившегося здания в Мосуле
В Белоруссии продолжились задержания участников акций протеста
Полиция сняла с себя ответственность за последствия митингов
СМИ: Иран ввел санкции против 15 американских компаний
Спорт
Феттель выиграл Гран-при Австралии «Мерседес» поторопился с пит-стопом и проиграл Гран-при Австралии — Себастьян Феттель и «Феррари» празднуют первую за полтора года победу
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как сделать, чтобы бытовая техника дополняла интерьер
5 способов зрительно расширить тесное пространство
Как оформить квартиру с полукруглой кухней
Как правильно ухаживать за плиткой?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь