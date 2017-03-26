Синоптики рассказали, когда в Украину наконец придет потепление. Инфографика

В Украине уже со вторника ожидается ощутимое потепление.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В понедельник, 27 марта, на западе и в центре и юге страны будет до +11, на востоке всего лишь до +8 и дожди.

Во вторник, 28 марта, температура в западных регионах поднимется до 14−16 градусов тепла. Такой же будет температура на юге. На востоке потеплеет до +9. Осадков в этот день не предвидится.

В среду, 29 марта, на западе и в центре потеплеет до +17, на востоке будет до + 9, а на юге до +16. Погода будет солнечной.

Как сообщал «Обозреватель», в субботу, 25 марта, в море возле Люстдорфа в Одессе наблюдали цунами.