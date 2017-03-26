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13:38 (мск), источник: Newtimes.kz

В Семее учителя провалили экзамены

На примере опыта Назарбаев интеллектуальных школ в ВКО разработан и принят комплексный план по развитию трехъязычия в учреждениях образования. Проведена полная входная диагностика уровня знаний и профессиональной подготовки учителей казахского, русского и английского языков во всех школах области. Результаты оказались плачевными, передает ИА Altaynews.kz.

Источник: Newtimes.kz

Так, по итогам тестирования уровня профподготовки учителей казахского языка, преподающих в русскоязычных школах и классах, из 1178 учителей высокий уровень владения государственным языком показали 29 процентов педагогов, 51 процент учителей владеет казахским языком на «хорошо», 15 процентов — на среднем уровне. Но были и такие педагоги, чье владение казахским языком едва достигает элементарного и базового уровней.

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Еще хуже результаты экзаменов учителей русского языка, работающих в казахских школах. Высокий уровень знаний показали лишь 11 процентов из 985 учителей. Хорошо знают свой предмет менее трети педагогов, 34 процента филологов — на среднем уровне. Базовый и элементарный уровни показали 18 и 9 процентов соответственно.

«Совсем плохие результаты показали учителя английского языка, — отметила Асем Нусупова. — Итоги тестирования показали высокий уровень владения языка лишь у трех процентов учителей английского языка. Для исправления ситуации в прошлом году все педагоги русского, казахского и английского языков прошли курсы повышения квалификации. Причем для учителей английского приглашались преподаватели-носители языка. Это позволило несколько улучшить ситуацию».

Повторная аттестация показала, что 75 процентов учителей английского языка владеют им только на базовом уровне. Принято решение продолжить работу по повышению их уровня образования еще на три года.

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