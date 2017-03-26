Пасмурная погода накроет Челябинск

На следующей неделе в городе установится пасмурная погода, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».

Так, согласно сведениям регионального Гидрометцентра, жителям стоит ожидать высокую облачность. Причем если завтра, 27 марта, осадков не ожидается, то затем южноуральскую столицу накроют дожди и мокрый снег.

При этом температура воздуха будет колебаться от -7°С в ночные часы до +4,-5°С днем. А в первые дни апреля даже прогнозируется похолодание, так, к субботе, 1 апреля, столбики термометров опустятся до -10°С, а дневные значения составят -2°С.