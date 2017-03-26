Прогноз погоды на неделю: Осадки минуют лишь Кызылординскую область
Синоптики представили прогноз погоды на предстоящую неделю.
Синоптики представили прогноз погоды на предстоящую неделю.
Прогноз погоды на предстоящую неделю по всей территории Казахстана опубликовали на сайте gismeteo.kz.
В Астане на предстоящей неделе ожидаются осадки в виде дождя и мелкого снега. Температура воздуха в понедельник днём составит +5 градусов по Цельсию. Минусовая температура ожидается днём в четверг.
Рабочая неделя в Алматы также начнётся с осадками в виде дождя. У алматинцев будет плюсовая температура, которая будет колебаться от +12… до +19 градусов по Цельсию.
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Так, с понедельника по вторник в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя. Наиболее ясная погода ожидается лишь к концу недели, когда температура воздуха составит -2 градуса по Цельсию.
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В Актюбинской области неделя обещает быть пасмурной. Температура воздуха на протяжении семи дней будет колебаться от -5… до +4 градусов. Возможно, в регионе будут дожди. В Кызылординской области ожидается ясная погода, без осадков. Однако в выходные дни погода может стать пасмурной. Самым тёплым днём ожидается вторник, когда температура воздуха составит +17 градусов.
В Жамбылской области прогнозируют в основном ясную погоду. Дожди и облачная погода ожидаются в понедельник, четверг и в выходные дни. Неделя завершится минусовой погодой. В Мангистауской области рабочая неделя пройдёт без минусовой температуры. Температура воздуха будет составлять от +3… до 10 градусов тепла. Дождь ожидается в пятницу.
В Атырауской области, как и в Мангыстау, не будет минусовой погоды. Однако дожди в регионе будут чаще: в понедельник, среду и пятницу. На территории Карагандинской области неделя ожидается пасмурная. В регионе пройдут дожди. Ясная погода ожидается только в пятницу. Температура воздуха составит от -6… до +4 градусов.
В Костанайской области вся рабочая неделя ожидается быть пасмурной и облачной. На территории области пройдут снег и дождь. Плюсовая температура будет держаться до начала выходных. В субботу и воскресенье ожидается −2…−5 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области ожидается малооблачная погода с осадками в виде дождя. Температура воздуха будет составлять в рабочие дни от +1… до +4 градусов тепла. Однако в выходные настает минусовая температура с небольшим снегом.