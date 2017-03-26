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15:18 (мск), источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на неделю: Осадки минуют лишь Кызылординскую область

Синоптики представили прогноз погоды на предстоящую неделю.

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на предстоящую неделю по всей территории Казахстана опубликовали на сайте gismeteo.kz.

В Астане на предстоящей неделе ожидаются осадки в виде дождя и мелкого снега. Температура воздуха в понедельник днём составит +5 градусов по Цельсию. Минусовая температура ожидается днём в четверг.

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Рабочая неделя в Алматы также начнётся с осадками в виде дождя. У алматинцев будет плюсовая температура, которая будет колебаться от +12… до +19 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области погода обещает быть тёплой, температура воздуха составит от +9… до +14 градусов по Цельсию. Однако осадки в виде дождя на территории региона всё-таки будут. В Западно-Казахстанской области ближайшая неделя обещает начаться с пасмурной погоды.

Так, с понедельника по вторник в регионе ожидаются осадки в виде снега и дождя. Наиболее ясная погода ожидается лишь к концу недели, когда температура воздуха составит -2 градуса по Цельсию.

В Южно-Казахстанской области ожидается температура от +12… до 21 градусов тепла. В среду ожидается дождь, туман и гроза. А вот в воскресенье синоптики прогнозируют резкий спад температуры до 0 градусов по Цельсию.

В Актюбинской области неделя обещает быть пасмурной. Температура воздуха на протяжении семи дней будет колебаться от -5… до +4 градусов. Возможно, в регионе будут дожди. В Кызылординской области ожидается ясная погода, без осадков. Однако в выходные дни погода может стать пасмурной. Самым тёплым днём ожидается вторник, когда температура воздуха составит +17 градусов.

В Жамбылской области прогнозируют в основном ясную погоду. Дожди и облачная погода ожидаются в понедельник, четверг и в выходные дни. Неделя завершится минусовой погодой. В Мангистауской области рабочая неделя пройдёт без минусовой температуры. Температура воздуха будет составлять от +3… до 10 градусов тепла. Дождь ожидается в пятницу.

В Атырауской области, как и в Мангыстау, не будет минусовой погоды. Однако дожди в регионе будут чаще: в понедельник, среду и пятницу. На территории Карагандинской области неделя ожидается пасмурная. В регионе пройдут дожди. Ясная погода ожидается только в пятницу. Температура воздуха составит от -6… до +4 градусов.

В Костанайской области вся рабочая неделя ожидается быть пасмурной и облачной. На территории области пройдут снег и дождь. Плюсовая температура будет держаться до начала выходных. В субботу и воскресенье ожидается −2…−5 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области ожидается малооблачная погода с осадками в виде дождя. Температура воздуха будет составлять в рабочие дни от +1… до +4 градусов тепла. Однако в выходные настает минусовая температура с небольшим снегом.

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Прогноз погоды на неделю: осадки минуют лишь Кызылординскую область
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