В центре Москвы проходит несанкционированная акция

К настоящему моменту несколько человек были по одному задержаны сотрудниками правоохранительных органов на Тверской улице за нарушение общественного порядка.
Среди них была женщина, на которой надета майка с надписью, указывающей на принадлежность к «обманутым дольщикам», а также двое мужчин, развернувшие плакаты.
Еще три одиночных задержания из-за развернутых плакатов произошли на площади у Белорусского вокзала.
Кроме того, на Пушкинской улице были задержаны еще два человека, надевшие медицинские маски.
На Пушкинской площади полиция в мегафоны призывает всех разойтись и не мешать проходу людей и работе полиции.
От станции метро «Белорусская» участники акции начали шествие по тротуарам в сторону Пушкинской площади.
Ранее власти Москвы отказали в проведении митинга оппозиционеру Алексею Навальному в центре города, предложив его сторонникам альтернативные варианты в Сокольниках и Люблино
Позднее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействию коррупции РИА Новости сообщили, что организаторы шествия отказались от предложенных вариантов.
В связи с этим, как пояснили в департаменте, митинг оппозиции, запланированный на 26 марта, будет считаться несанкционированным даже в том случае, если его участники изберут местом его проведения ранее предложенные мэрией альтернативные варианты.
ГУМВД России по Москве призвало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напомнило, что ответственность за безопасность граждан, в том числе возлагается на его организаторов, о чем они были официально предупреждены.