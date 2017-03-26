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14:48 (мск), источник: РИА Новости

В центре Москвы проходит несанкционированная акция

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. В центре Москвы проходит несанкционированная акция, начались первые задержания, на данный момент задержано 8 человек, передают в воскресенье корреспонденты РИА Новости с места событий.

Источник: РИА Новости

К настоящему моменту несколько человек были по одному задержаны сотрудниками правоохранительных органов на Тверской улице за нарушение общественного порядка.

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Среди них была женщина, на которой надета майка с надписью, указывающей на принадлежность к «обманутым дольщикам», а также двое мужчин, развернувшие плакаты.

Еще три одиночных задержания из-за развернутых плакатов произошли на площади у Белорусского вокзала.

Кроме того, на Пушкинской улице были задержаны еще два человека, надевшие медицинские маски.

На Пушкинской площади полиция в мегафоны призывает всех разойтись и не мешать проходу людей и работе полиции.

От станции метро «Белорусская» участники акции начали шествие по тротуарам в сторону Пушкинской площади.

Ранее власти Москвы отказали в проведении митинга оппозиционеру Алексею Навальному в центре города, предложив его сторонникам альтернативные варианты в Сокольниках и Люблино
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Позднее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействию коррупции РИА Новости сообщили, что организаторы шествия отказались от предложенных вариантов.

В связи с этим, как пояснили в департаменте, митинг оппозиции, запланированный на 26 марта, будет считаться несанкционированным даже в том случае, если его участники изберут местом его проведения ранее предложенные мэрией альтернативные варианты.

ГУМВД России по Москве призвало москвичей воздержаться от участия в этом несогласованном мероприятии и напомнило, что ответственность за безопасность граждан, в том числе возлагается на его организаторов, о чем они были официально предупреждены.

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