В центре Москвы проходит несанкционированная акция

К настоящему моменту несколько человек были по одному задержаны сотрудниками правоохранительных органов на Тверской улице за нарушение общественного порядка.

Оппозиционер Алексей Навальный задержан на Триумфальной площади в Москве

Среди них была женщина, на которой надета майка с надписью, указывающей на принадлежность к «обманутым дольщикам», а также двое мужчин, развернувшие плакаты.

Еще три одиночных задержания из-за развернутых плакатов произошли на площади у Белорусского вокзала.

Кроме того, на Пушкинской улице были задержаны еще два человека, надевшие медицинские маски.

На Пушкинской площади полиция в мегафоны призывает всех разойтись и не мешать проходу людей и работе полиции.

От станции метро «Белорусская» участники акции начали шествие по тротуарам в сторону Пушкинской площади.