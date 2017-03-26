Учёные предрекают Земле климатический ад

В нём они предупреждают, что климатические изменения в ближайшее время могут принять катастрофический характер. Нынешний доклад WMO по климату впервые создан в партнёрстве с Организацией Объединённых Наций.

Отчёт подтверждает, что 2016 год был самым тёплым за всю историю — средняя температура была на 1,1°C выше предыдущего максимума, который был установлен в 2015 году. Согласно докладу, начиная с 2001 года каждый следующий год был почти на один градус теплее предыдущего.

— Средняя температура поверхности моря была также самой тёплой за всю историю, уровень моря продолжал расти, а объёмы морского льда в Арктике в течение большей части года были значительно ниже среднего уровня. В то же время количество углекислого газа в атмосфере постоянно бьёт новые рекорды, влияние человеческой деятельности на климатическую систему становится всё более очевидным, — отмечает генеральный секретарь ВМО Петри Таалас.

Климатологи уверены, что изменение климата привело к различным аномалиям: ливням в Калифорнии, засухе в Бразилии, пожарам в Канаде и землетрясениям в Италии. При этом, по прогнозам учёных, в 2017 году будет ещё хуже.

— Температура мирового океана поднимется ещё выше. В 2017 году мы наблюдаем другие значительные изменения по всей планете, которые бросают вызов пределам нашего понимания климатической системы. Мы сейчас находимся на действительно неизведанной территории, — заявил директор программ WMO Дэвид Карлсон.

По мнению авторов доклада, исследования показывают, что изменения в Арктике и таяние морского льда приводят к сдвигу в более широких структурах океанической и атмосферной циркуляции.

— Это влияет на погоду в других частях мира. Температура в некоторых районах включая Канаду и большую часть США была необычайно высокой, в то время как в части Аравийского полуострова и Северной Африки погода была необычно холодной в начале 2017 года… Экстремально высокие температуры наблюдались в январе и феврале в Австралии, пишет Лайф.ру.