Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Пелагея, Фотий, Градский: все звезды «Голоса» на юбилее шоу
Назван способ спрогнозировать собственную смерть
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Адвокат Вороненкова рассказал о разговоре накануне убийства
В моду вошли широкие брюки (фото)
МИД РФ попросил россиян не смеяться над словом «яблан»Консульский департамент опубликовал инструкцию для выезжающих за рубеж
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Феттель выиграл Гран-при Австралии
Юношеская сборная России не пробилась на чемпионат Европы-2017
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
«Ощутил бешенство украинцев»: заявление Вороненкова перед смертью
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": эксперт
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
14События недели в фотографиях
16:16 (мск), источник: Publika.md

Учёные предрекают Земле климатический ад

Всемирная метеорологическая организация (WMO) опубликовала ежегодный доклад о состоянии глобального климата в преддверии Всемирного метеорологического дня.

Источник: Reuters

В нём они предупреждают, что климатические изменения в ближайшее время могут принять катастрофический характер. Нынешний доклад WMO по климату впервые создан в партнёрстве с Организацией Объединённых Наций.

Отчёт подтверждает, что 2016 год был самым тёплым за всю историю — средняя температура была на 1,1°C выше предыдущего максимума, который был установлен в 2015 году. Согласно докладу, начиная с 2001 года каждый следующий год был почти на один градус теплее предыдущего.

— Средняя температура поверхности моря была также самой тёплой за всю историю, уровень моря продолжал расти, а объёмы морского льда в Арктике в течение большей части года были значительно ниже среднего уровня. В то же время количество углекислого газа в атмосфере постоянно бьёт новые рекорды, влияние человеческой деятельности на климатическую систему становится всё более очевидным, — отмечает генеральный секретарь ВМО Петри Таалас.

Климатологи уверены, что изменение климата привело к различным аномалиям: ливням в Калифорнии, засухе в Бразилии, пожарам в Канаде и землетрясениям в Италии. При этом, по прогнозам учёных, в 2017 году будет ещё хуже.

— Температура мирового океана поднимется ещё выше. В 2017 году мы наблюдаем другие значительные изменения по всей планете, которые бросают вызов пределам нашего понимания климатической системы. Мы сейчас находимся на действительно неизведанной территории, — заявил директор программ WMO Дэвид Карлсон.

По мнению авторов доклада, исследования показывают, что изменения в Арктике и таяние морского льда приводят к сдвигу в более широких структурах океанической и атмосферной циркуляции.

— Это влияет на погоду в других частях мира. Температура в некоторых районах включая Канаду и большую часть США была необычайно высокой, в то время как в части Аравийского полуострова и Северной Африки погода была необычно холодной в начале 2017 года… Экстремально высокие температуры наблюдались в январе и феврале в Австралии, пишет Лайф.ру.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Сейчас в Вашингтоне
пасмурно
+9°
пасмурно
769 мм рт. ст.
повышенное
87 %
очень высокая
6 м/с
умеренный ветер
В МИД отказались отчитываться перед НАТО по поводу «Искандеров»
Пенс: Дональд Трамп намерен значительно снизить налоги
Новак: выполнение венского соглашения по нефти составило 94%
Тела 61 человека извлекли из-под обрушившегося здания в Мосуле
В Белоруссии продолжились задержания участников акций протеста
В акции оппозиции в Москве приняли участие до 8 тысяч человек
СМИ: Иран ввел санкции против 15 американских компаний
Спорт
Феттель выиграл Гран-при Австралии «Мерседес» поторопился с пит-стопом и проиграл Гран-при Австралии — Себастьян Феттель и «Феррари» празднуют первую за полтора года победу
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь