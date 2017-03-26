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15:18 (мск), источник: ТАСС

Оппозиционер Алексей Навальный задержан на Триумфальной площади в Москве

Вместе с оппозиционером были задержаны еще несколько человек.

Источник: AP 2017

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный задержан полицией на Триумфальной площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Навальный вышел на площадь и как только он появился из метро, он был задержан сотрудниками полиции», — сказал собеседник агентства. Вместе с Навальным были задержаны еще несколько человек.

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