Оппозиционер Алексей Навальный задержан на Триумфальной площади в Москве

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный задержан полицией на Триумфальной площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

«Навальный вышел на площадь и как только он появился из метро, он был задержан сотрудниками полиции», — сказал собеседник агентства. Вместе с Навальным были задержаны еще несколько человек.