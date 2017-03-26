Оппозиционер Алексей Навальный задержан на Триумфальной площади в Москве
Вместе с оппозиционером были задержаны еще несколько человек.
Вместе с оппозиционером были задержаны еще несколько человек.
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Оппозиционер Алексей Навальный задержан полицией на Триумфальной площади в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
«Навальный вышел на площадь и как только он появился из метро, он был задержан сотрудниками полиции», — сказал собеседник агентства. Вместе с Навальным были задержаны еще несколько человек.