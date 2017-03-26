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14:58 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии МЧС разослало информацию о штормовом предупреждении

Многие жители республики сегодня, 26 марта, получили на свои сотовые телефоны смс-сообщение о штормовом предупреждении от Главного управления МЧС по республике.

Предупреждение относится не только к сегодняшнему, но и к завтрашнему дню. По прогнозам синоптиков, погода в регионе должна существенно ухудшиться уже сегодня вечером.

Завтра же, 27 марта, с самого утра по республике установится облачная погода со снегом и дождем. Ночью и утром на дорогах туман, видимость около 500 метров.

На дорогах неизбежен гололед, ситуацию осложнит сильный и порывистый ветер, его скорость временами составит 20 и более метров в секунду.

Представители ГИБДД попросили водителей не выезжать на трассы и региональные дороги, А спасатели, в свою очередь, призвали автомобилистов и пешеходов избегать приближения к большим деревьям и щитам.

Если случатся скачки напряжения, следует выключать все электроприборы.

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