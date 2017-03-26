Акция против коррупции в Москве: около 850 задержанных

Источник: РИА "Новости"

Оппозиционер и инициатор акции против коррупции Алексей Навальный задержан у метро «Маяковская», сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш. Он сообщил в Twitter, что с ним все хорошо: «Не надо меня отбивать. Идите по Тверской. Наша сегодняшняя тема — борьба с коррупцией». Полицейский автобус, куда его посадили, окружили участники акции. Как сообщает РБК, автобус пытались раскачивать. Когда он отъезжал, вслед ему скандировали «позор», сообщил корреспондент «Ведомостей». Позднее стало известно, что в ОВД на него стали оформлять протокол по административной статье о нарушении порядка проведения массовой акции. Ярмыш около 19.00 сообщила, что ему оформили «административный арест» и он будет под стражей до суда, суд назначен на понедельник.

Микроблог «Радио Свобода» примерно через час после начала акции сообщал о тысячах участниках акции и десятках задержанных. «В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7000−8000 человек», — сообщил в 15.25 мск сайт ГУ МВД Москвы.

Bloomberg отмечает, что независимой оценки численности акции нет, но похоже, что это самое массовое мероприятие в Москве за пять лет

По данным «ОВД-инфо» на 20.30, в городе задержаны 846 человек, они доставлены в 36 отделений. В центре много полиции и дружинников, в переулках стоят полицейские автобусы, над центром барражирует вертолет. По нечетной стороне Тверской в основном идут к Пушкину, по четной — обратно, сообщает журналист «Эха Москвы» Александр Плющев вскоре после начала мероприятия. Участники несанкционированной акции идут по ходу движения автотранспорта по обеим сторонам Тверской улицы, сообщал корреспондент «Ведомостей».

Среди участников акции встречались люди с российскими флагами, а также те, кто несет кроссовки, — Навальный предложил вешать кроссовки на шею и так идти по Тверской (в фильме «Он вам не Димон» Навальный утверждает, что случаи коррупции им удалось выявить якобы благодаря кроссовкам, которые покупал премьер-министр Дмитрий Медведев).

Читайте также Полиция сообщила об участии в акции оппозиции в Москве более 7 тыс. человек

В 16.04 Навальный сообщил в Twitter, что его доставили в отдел полиции и с ним все нормально. «Сижу, обсуждаю с полицейскими фильм про Димона. Продолжайте мирную прогулку. Погода-то хорошая». Он поблагодарил всех за поддержку, но предложил не менять повестку и продолжать обсуждать коррупцию, а не задержания на акции. Акцию на Тверской Навальный предложил провести в формате прогулки. С точки зрения организаторов, акция законна и автоматически согласована, поскольку мэрия отказалась согласовать ее проведение по заявленному адресу, но не предложила альтернатив в установленный законом срок. Власти считают, что акция на Тверской незаконна, так как не была согласована. Как сообщал блогер Филипп Киреев, «полиция через рупор зовет всех на согласованную акцию в Сокольники». Задержания Как передает корреспондент ТАСС около 14.40, более 300 человек от станции метро «Белорусская» начали движение по Тверской улице в сторону центра. Большое число людей вышло на проезжую часть в районе дома № 30, после чего полиция стала их задерживать. Людей сопровождают «Уралы» с бойцами Росгвардии. Кроме того, задержания были на Пушкинской площади, где также собралось большое число людей. У входа на Пушкинскую уже толпа, сообщил корреспондент «Ведомостей» в 15.00 мск. Вход на площадь к тому моменту был практически перекрыт, поэтому приходящие люди скапливались на подходе. Вдоль улицы выстраивались полицейские с собаками, чтобы вытеснить на тротуары вышедших на проезжую часть людей. В 15.05 к Пушкинской подъехала колонна автозаков. За пять минут до этого корреспондент Republic сообщил, что «на Пушкинской уже полностью забили один автозак, он уехал, помимо демонстрантов скрутили и фотографа». «Пушкинская площадь оцеплена. Многотысячный поток, идущий к ней по Тверской, остановлен. На дороге — космонавты», — сообщает Плющев.

Примерно в 15.15 мск проект «ОВД-инфо» сообщил, что в Москве не менее 130 задержанных и задержания продолжаются. Сайт проекта недоступен, информация выкладывается на его страницах в соцсетях. Тогда же корреспондент «Ведомостей» сообщил, что на Пушкинскую площадь стягиваются дополнительные силы омоновцев в спецобмундировании. Корреспондент The Guardian, освещавший акцию и задержания, сам оказался в автозаке, несмотря на попытки сообщить силовикам, что он журналист.

После 16.00 среди задержанных был и журналист РБК Тимофей Дзядко. В 16.20 «Свобода» сообщила о задержании журналиста «Эха» Александра Плющева. Около 16.05 он сообщил, что на Пушкинской полиция грозила применить спецсредства. В 17.13 «Медиазона» сообщила о задержании издателя проекта Петра Верзилова. В 16.36 источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил о минимум 200 задержанных. «Число задержанных превысило 200 человек, точных данных нет. Большое количество людей еще находятся в автобусах и доставляются в различные ОВД», — объяснил он. В 16.52 «ОВД-инфо» сообщил о 358 задержанных. В 17.11 корреспондент «Ведомостей» сообщил, что задержаны более 400.

Число задержанных перевалило за 500, сообщил данные на 17.00 источник ТАСС в правоохранительных органах столицы

Он предположил, что в отношении большинства из них будут составлены административные протоколы по ст. 20.2 КоАП («Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования»). Часть будет отпущена после беседы.

Источник: РИА "Новости"

Полиция и офис ФБК В офис Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) пришли полицейские, внутрь пока не входят, сообщает микроблог «Радио Свобода». Позднее информагентства сообщили, что из бизнес-центра «Омега Плаза», где находится офис, проведена массовая эвакуация, оттуда вывели более 500 человек. «По адресу Ленинская Слобода, 19, в здании бизнес-центра проводится эвакуация после сообщения об угрозе взрыва», — сказал источник «Интерфакса» в экстренных службах Москвы. Источник ТАСС в правоохранительных органах оценил число эвакуированных в 300. Сотрудники ФБК, несмотря на эвакуацию, вели трансляцию из центра Москвы. В 16.22 они сообщили, что в офисе отключили электричество. Леонид Волков сообщил, что трансляция перешла в резервную студию. В 16.31 Волков написал, что в офис фонда пришли полицейские, попросили всех выйти, а его — остаться. По его утверждению, майор полиции спросил его, была ли санкционирована трансляция, которую вел ФБК. Около 19.00 выяснилось, что бомбы в здании не нашли. В пресс-службе столичного главка МВД ТАСС сказали, что звонившего ищут.

Около 16.50 Навальный сообщил, что всех находившихся в офисе сотрудников ФБК задержали и повезли в полицию

Директор ФБК Роман Рубанов, которого также задержали, сообщил, что следственные действия в офисе фонда идут по статье 282 УК — о разжигании ненависти и вражды. Пресс-секретарь Навального и ФБК Кира Ярмыш затем подтвердила, что Волкову действительно вменяют 282-ю статью, остальным — пока неясно. По ее словам, в ОВД «Даниловское» доставили 17 сотрудников фонда. После 19.00 Ярмыш сообщила, что задержанным вменяют статью о неповиновении законным требованиям сотрудников полиции, Волкова держали отдельно от остальных, и адвокат к нему попасть не мог. ГУ МВД Москвы — официально На сайте ГУ МВД Москвы сообщения о задержаниях появились после 15.00. «Около 14.30 на пересечении Тверской улицы и Мамоновского переулка столичной полицией был задержан один из организаторов несогласованного публичного мероприятия. В настоящее время он доставлен для составления протокола об административном правонарушении», — гласит одно сообщение. Задержанный не назван. Позднее в сообщении добавили: «Он доставлен для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП» (статья о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Также полиция подтвердила сообщения о том, что на Пушкинской площади был распылен газ раздражающего действия. Виновных ищут

«Полиция проявила себя безукоризненно. Сотрудники действовали грамотно, профессионально. Они справились со своей задачей — обеспечили безопасность при таком скоплении людей на достаточно ограниченном участке», — сказал около 18.00 «Интерфаксу» руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников. На вопрос о задержаниях он ответил, что в этих случаях полицейские «отвечали на противодействие в их адрес».

Не надо забывать, что мероприятие не было санкционировано, и все работали четко, объясняя людям, что собираться не надо. Были провокаторы, которые специально ситуацию подогревали Владимир Черников Руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы

В 18.17 мск сайт ГУ МВД сообщил, что в городе задержаны около 500 участников акции. По версии «ОВД-инфо», задержанных было больше 700, позднее эти данные снова были уточнены. Сообщения с места событий Стоящие у Пушкинской площади скандируют «Он нам не Димон!» и «Путин — вор», а также время от времени аплодируют, сообщил в 15.26 мск корреспондент «Ведомостей». По его оценке, люди продолжают подходить, очень медленно продвигаются на площадь, обратно возвращается «узкий ручеек». Полицейских автобусов и омоновцев все больше.

У приходящих на акцию все больше флагов, рукописных плакатов. Протестующие чаще стали скандировать «Здесь наш город», «Россия будет свободной», «Россия без Путина», сообщил корреспондент «Ведомостей» в 15.40 мск. Омоновцы, по его словам, группой выхватывают людей из толпы по одиночке. Около Елисеевского гастронома омоновцы время от времени вклиниваются в толпу, стоящую на тротуаре, и выхватывают какого-нибудь человека. Они проходят вдоль оцепления, а потом сквозь оцепление врываются в стоящую на тротуаре толпу и выхватывают любого, в том числе только что подошедших. Таким образом на глазах корреспондента «Ведомостей» схватили не менее 10 человек у входа в «Елисеевский». К 15.50 движение сторону Пушкинской стало активнее, плотность толпы уменьшилась, и люди стали двигаться быстрее. К 16.10 силовики стали задерживать людей массово, сообщил корреспондент «Ведомостей». «Женщину за волосы только что утянули. Люди в массе своей стали отходить от Пушкинской площади», — передал он. У здания «Известий» полиция пускает в ход дубинки при задержании, давит щитами, сообщает «Новая газета». Некоторые протестующие подошли к Красной площади, но на площадь пройти не смогли — она закрыта «по техническим причинам», передает издание. На 16.30 мск корреспондент «Ведомостей» сообщил, что значительная часть людей ушла через Козицкий переулок, но поток в сторону Пушкинской все еще идет, хотя его плотность намного меньше, чем раньше. «Омоновцы стоят вдоль проезжей части оцеплением, больше вроде людей не трогают», — передал он. После 17.00 с Тверской стали сообщать, что один омоновец получил удар ногой по голове и потерял сознание. Например, микроблог Русской службы BBC сообщает, что удар нанес участник акции. Как сообщает Republic, полиция начала жестко отвечать и применять дубинки.