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15:22 (мск), источник: Om1.ru

В Омске на улице Богдана Хмельницкого вырубили аллею ив

Что высадят вместо этих деревьев, пока не известно.

В Омске начали вырубать деревья, и это пришлось не по душе горожанам.

В частности, журналист Алла Ладан разместила в паблике «Regik55» снимки оголенной аллеи вдоль улицы Богдана Хмельницкого. Инициатором вырубки стал департамент городского хозяйства.

Алла Ладан, журналист:

— В Октябрьском округе на улице Б. Хмельницкого, от угла улицы 4-я Транспортная и до ПО «Полёт», вырубили целую аллею многолетних ив, которые не только защищали пешеходов от выхлопных газов и дорожной пыли, но и являлись хорошими осушителями грунтовых и талых вод.

По мнению автора поста, виновата в вырубке начальник отдела зеленого строительства департамента городского хозяйства Омска Оксана Корниенко.

— У каждого дерева в городе есть срок службы. Но взамен старых нужно садить новые. У каждого дерева в городе есть срок службы. Но взамен старых нужно садить новые, — заметил Вячеслав Баимов.

Ему возразил подписчик паблика Сашка Петрович, заметив, что деревьям было по 50 лет. А некоторые посоветовали обратиться к президенту с просьбой разобраться в ситуации.

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