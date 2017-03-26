В Крыму 1 апреля начнется пожароопасный период
На полуострове будут ежедневно выезжать в рейды по городам и районам 26 групп.
На полуострове будут ежедневно выезжать в рейды по городам и районам 26 групп.
Летний пожароопасный период на полуострове стартует 1 апреля. Об этом сообщила
— С целью проведения профилактических рейдов и мониторинга пожаров и загораний на территории муниципальных образований Республики Крым из числа сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы до завершения пожароопасного сезона 2017 года создано 26 постоянно действующих