Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Еще одно «Ревизорро»: Самбурская проверит квартиры россиян
Прочь из моей головы: история жизни с болью
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Джоли и Питт возобновили общение
Как стать космонавтом Роскосмос объявил открытый набор в космонавты для первых полетов к Луне
В Магадане 3-летний ребенок сбежал из детского сада в одних сапогах (видео)
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах
Юношеская сборная России не пробилась на чемпионат Европы-2017
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
В моду вошли широкие брюки (фото)
"Такой мерзости не видела давно": Анна Седокова о словах подруги
Тревога в Крыму: Бригада обороны на позициях
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
1185-летие Наины Ельциной
8Тайский День слона
13Теракт в центре Лондона
14События недели в фотографиях
21:51 (мск), источник: Комсомольская правда

В Крыму 1 апреля начнется пожароопасный период

На полуострове будут ежедневно выезжать в рейды по городам и районам 26 групп.

Летний пожароопасный период на полуострове стартует 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

— С целью проведения профилактических рейдов и мониторинга пожаров и загораний на территории муниципальных образований Республики Крым из числа сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы до завершения пожароопасного сезона 2017 года создано 26 постоянно действующих контрольно-профилактических групп, — говорится в сообщении. — Они ежедневно осуществляют профилактические рейды в городах и районах полуострова. В состав данных групп также включены представители заинтересованных ведомств и органов местного самоуправления.

Контрольно-профилактические группы уже провели 95 рейдов. Из-за нарушений требований пожарной безопасности правоохранителями составлено 72 административных протокола.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
 Сокращаем, сокращаем — а нефть ценнее не становится
Немецкий банк нечаянно перечислил 5 млрд евро не туда
Сокращаем, сокращаем — а нефть ценнее не становится
СМИ: Трамп выставил Меркель счет на $375 млрд за услуги НАТО
ХАМАС закрыло ключевой переход на границе с Израилем
Ле Пен сравнила Эммануэля Макрона с Жан-Клодом Ван Даммом
Тело Ким Чен Нама вывезли из больницы в неизвестном направлении
В Белоруссии продолжились задержания участников акций протеста
В акции оппозиции в Москве приняли участие до 8 тысяч человек
Пять человек погибли при крушении вертолета Ми-2 украинских ВС
Спорт
Кошмар российской сборной в цифрах, фактах и буквах Матч с Кот-д'Ивуаром вызвал к жизни не только панические сетования болельщиков российской сборной — ужаснулись даже обычно не столь эмоциональные любители статистики
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Землю под госнужды в Крыму будут изымать быстрее
Московские власти продадут с молотка 12 квартир в ЦАО
Минстрой предложил запретить продажу жилья без отделки
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь