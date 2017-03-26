В Крыму 1 апреля начнется пожароопасный период

Летний пожароопасный период на полуострове стартует 1 апреля. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Крыма.

— С целью проведения профилактических рейдов и мониторинга пожаров и загораний на территории муниципальных образований Республики Крым из числа сотрудников управления надзорной деятельности и профилактической работы до завершения пожароопасного сезона 2017 года создано 26 постоянно действующих контрольно-профилактических групп, — говорится в сообщении. — Они ежедневно осуществляют профилактические рейды в городах и районах полуострова. В состав данных групп также включены представители заинтересованных ведомств и органов местного самоуправления.