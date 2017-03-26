В Воронеже из-за ремонта дороги на 9 Января изменят расписание электричек

Воронежцам, которые регулярно ездят на электричках, нужно быть внимательнее. С понедельника, 3 апреля, изменится расписание электричек. Поясняется, что это сделают из-за ремонта дороги на улице 9 Января в Воронеже.

Так, по рабочим дням изменят расписание пригородного поезда № 6306 «Нижнедевицк — Воронеж-Курский». Состав будет по утрам отправляться из Нижнедевицка на час раньше — в 05:05, а в Воронеж приедет в 07:19.

Также назначают дополнительный поезд № 6619 «Воронеж-Курский — Нижнедевицк», отправлением в 19:50, прибытием в 21:50.

Смотрите подробнее расписание с остановками на всех станциях на сайте пригородной пассажирской компании.