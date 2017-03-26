Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно
Авитаминоз: правда или вымысел
Правительство поменяло порядок оплаты за тепло
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Джоли и Питт возобновили общение
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Ночное веселье близнецов стало хитом соцсетей (видео)
Москва отказалась от строительства двух станций метро
Новый список сносимых пятиэтажек обнародуют осенью
Российские керлингистки проиграли канадкам в финале ЧМ
Овечкин вошел в компанию к Гретцки и приобрел свой остров
Известную 30-летнюю актрису раскритиковали за похудение (фото)
Принцесса Монако увела мужа у российской модели
«Ощутил бешенство украинцев»: заявление Вороненкова перед смертью
"Для Максаковой мышеловка захлопнулась": эксперт
Пьяные рабочие нанесли миллионный ущерб заводу BMW
12 новинок Lada: над чем работает АВТОВАЗ
Фоторепортажи
10В Киеве убили бывшего депутата Госдумы Вороненкова
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
14События недели в фотографиях
16:29 (мск), источник: ТАСС

МЧС проверяет сообщения СМИ о найденной в центре Москвы колбе с сибирской язвой

По данным СМИ, колба была найдена при сносе заброшенного здания в Николоворобинском переулке.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МЧС проверяет размещенную в СМИ информацию о найденной в центре Москвы колбе с сибирской язвой. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

«Размещенная в СМИ информация проверяется», — сказал собеседник агентства.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Николоворобинском переулке при сносе заброшенного здания была обнаружена колба с вирусом сибирской язвы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Спикер ПАСЕ надеется, что делегация РФ вернется в ассамблею к началу 2018 года
В МИД отказались отчитываться перед НАТО по поводу «Искандеров»
Пенс: Дональд Трамп намерен значительно снизить налоги
Новак: выполнение венского соглашения по нефти составило 94%
Тела 61 человека извлекли из-под обрушившегося здания в Мосуле
В Белоруссии продолжились задержания участников акций протеста
В акции оппозиции в Москве приняли участие до 8 тысяч человек
СМИ: Иран ввел санкции против 15 американских компаний
Спорт
Феттель выиграл Гран-при Австралии «Мерседес» поторопился с пит-стопом и проиграл Гран-при Австралии — Себастьян Феттель и «Феррари» празднуют первую за полтора года победу
Авто
Фото дня: как не надо ездить на велосипеде Этот снимок был сделан редактором «Авто Mail.Ru» вчера ночью
Hi-Tech
Похудеть и «накачаться» можно с помощью таблетки Американские ученые создали таблетку с «эффектом спортзала»
Кино
Культовые актрисы одной роли, за которых нам обидно Когда-то им выпал счастливый билет - получить роль, которая прославила их на весь мир раз и навсегда. Вот только выйти за рамки одного образа этим актрисам так и не удалось...
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Запыленность в Петербурге в 25 раз превысила норму
Жильцы три года платили за несуществующий лифт
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь