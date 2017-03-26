МЧС проверяет сообщения СМИ о найденной в центре Москвы колбе с сибирской язвой
По данным СМИ, колба была найдена при сносе заброшенного здания в Николоворобинском переулке.
По данным СМИ, колба была найдена при сносе заброшенного здания в Николоворобинском переулке.
МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. МЧС проверяет размещенную в СМИ информацию о найденной в центре Москвы колбе с сибирской язвой. Об этом ТАСС сообщили в
«Размещенная в СМИ информация проверяется», — сказал собеседник агентства.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что в Николоворобинском переулке при сносе заброшенного здания была обнаружена колба с вирусом сибирской язвы.