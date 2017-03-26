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17:06 (мск), источник: Интерфакс

Полиция сообщила об участии в акции оппозиции в Москве более 7 тыс. человек

В столичном главке МВД подтвердили задержание Алексея Навального.

Источник: РИА "Новости"

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — В несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы принимает участие порядка 7−8 тыс. человек, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка МВД.

«В месте проведения несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы и на прилегающих территориях находятся порядка 7−8 тыс. человек», — сказал сотрудник пресс-службы.

Полиция устанавливает лиц, распыливших газ во время проведения несанкционированной акции в центре Москвы, рассказали также «Интерфаксу» в столичном главке. «При проведении несогласованного публичного мероприятия на Тверской улице города Москвы неизвестными лицами на Пушкинской площади был распылен газ раздражающего действия», — говорится в сообщении.

Кроме того, в столичном главке МВД официально подтвердили информацию о задержании одного из организаторов акции

«Около 14.30 на пересечении Тверской улицы и Мамоновского переулка столичной полицией был задержан один из организаторов несогласованного публичного мероприятия. В настоящее время он доставлен для составления протокола об административном правонарушении», — сказали в пресс-службе столичного главка МВД.

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Ранее в штабе оппозиционера Алексея Навального сообщили, что он был задержан в районе Триумфальной площади в центре Москвы вскоре после того как присоединился к акции. Также в штабе сообщали о задержании участников шествия в районе Пушкинской площади, однако официальных комментариев МВД по этому поводу пока не поступало.

Накануне столичная полиция призвала москвичей не участвовать в несогласованной акции, так как их «личная безопасность может оказаться под угрозой». Столичная прокуратура также предупредила организаторов о намерении пресечь несанкционированную акцию в случае ее проведения в центре Москвы.

Навальный, несмотря на предупреждения правоохранительных органов и несогласие столичных властей, заявил о намерении участвовать в несогласованной акции.

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