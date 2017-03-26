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20:19 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже в ближайшие дни похолодает до 5 градусов мороза

Заморозки снова вернутся в наш город.

В понедельник, 27 марта, в Воронеже ночью будет около 0 градусов. Днем воздух прогреется до 8 градусов со знаком плюс. Облачно, небольшие осадки.

Во вторник, 28 марта, в столице Черноземья немного потеплеет. В ночное время до 1 градуса выше нуля. А днем — и вовсе до 8 градусов тепла. В этот день прогнозируют небольшие дожди.

Со среды в Воронеж вернется похолодание. 29 марта ночью в городе столбики термометров опустятся до минус 2 градусов. Днем потеплеет до 4 градусов выше нуля. Осадков в этот день не прогнозируют.

В четверг, 30 марта, в нашем городе погода будет такой же, как днем ранее. Лишь добавятся небольшие осадки.

Самым холодным днем на ближайшей рабочей неделе будет пятница, 31 марта. Ночью термометры покажут минус 5 градусов. А днем потеплеет, но лишь до 1 градуса со знаком плюс. Осадков не будет.

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