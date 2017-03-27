Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак
Прочь из моей головы: история жизни с болью
В России запретят старые электросчетчики
Выходные с детьми: три удивительных весенних опыта
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
«Мы будем убирать всех жуликов» Жириновский рассказал, почему ЛДПР покинула заседание Госдумы
4-летний мальчик спас жизнь своей маме
Поклонники обсуждают необычную внешность сына Стаса Пьехи
Власти Москвы определили первые хрущевки под снос
В России запретят старые электросчетчики
"Сегодня утром была на кладбище": Максакова о жизни после потери
Глава СБУ рассказал, как диверсанты взорвали базу
Егор Кончаловский закрутил роман с девушкой-юристом
47-летняя бабушка двух внучек покорила Сеть (фото)
Похудевшая Польна показала результаты работы над собой - СМИ
Приднестровье просит Москву о помощи из-за Киева
Сотрудниц Сбербанка задержали при покупке Ferrari
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 с
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
14На восток США обрушилась снежная буря
8Пустыня в цвету
1195-летие Ирины Антоновой
12:01 (мск), источник: Моя Планета

Психологи нашли связь между религией и страхом смерти

Исследователи из Оксфордского и Мельбурнского университетов изучили страх смерти у атеистов, религиозных и истинно религиозных людей и обнаружили любопытные результаты.

Источник: РИА "Новости"

Психологи проанализировали научных 100 статей, опубликованных с 1961 по 2014 год, в которых содержались сведения об отношении к смерти 26 000 людей. Объединив эти данные, ученые обнаружили, что более высокий уровень религиозности связан с низким уровнем страха смерти, передает портал Phis.org.

При этом «внешне религиозные» люди боялись смерти больше, чем истинные верующие.

Под внешней религиозностью ученые понимают поведение, мотивированное прагматическими соображениями, например, социальными преимуществами вероисповедания.

Читайте также
Амундсен против Скотта: история смертельной схватки за Южный полюс

Помимо прочего психологи выяснили, что 18% людей, считающих себя верующими, больше боятся смерти, чем атеисты. Картина оказалась еще более пестрой: более половины изученных сведений вообще не показали никакой связи между религиозностью и страхом смерти.

Исследование затронуло лишь США и немного Ближнего Востока с Восточной Азией, поэтому трудно оценить, как разнятся результаты в зависимости от культурных и религиозных традиций.

Так или иначе, работа психологов поставила под сомнение убеждение о том, что лишь религиозным людям не страшна смерть: у атеистов, которые просто не боятся умереть, нет необходимости искать спасение в религии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Атлантике зафиксирована волна рекордной высоты
ЕВС заявил о необходимости участия России в «Евровидении»
В ЕС призвали РФ освободить задержанных участников протестов
Чавушоглу: Турция готова принимать россиян без загранпаспортов
В регионах начались акции протеста против «Платона»
Водительские права можно будет получить через МФЦ — Кабмин
В США двух девушек не пустили в самолет из-за леггинсов
На Луне нашли подземные тоннели
Спорт
Иллюзия обмана: как сборная России воспринимает сама себя Свежие высказывания игроков сборной России заставляют задуматься о том, какими видят себя футболисты
Авто
Водители грузовиков останутся без работы: процесс начался В том, что профессиональные водители скоро станут не нужны, не сомневается никто. Кроме, пожалуй, российских представителей этого класса. А зря! Уже сейчас им стоит подыскивать новый способ заработка
Hi-Tech
Эксперты заметили новые часы Медведева Ранее премьер-министр был замечен в часах марок Swatch и Garmin. Как известно, Дмитрий Медведев постоянен в своих привязанностях.
Кино
От Андреевой до Старшенбаум: 12 сериалов с молодыми актрисами Некоторые из них уже не нуждаются в представлении, имена других стоит запомнить прямо сейчас — смотрите сериалы с новым поколением российских актрис, наступающих на пятки звездам телеэкрана
Недвижимость
Спальня в стиле лофт: 5 правил оформления
Хранение вещей в маленькой прихожей: 7 правил
УК предложили штрафовать за длинные сосульки
В России запретят старые электросчетчики
Леди
5 главных тренчей и плащей этого сезона Какие модели выбрать, чтобы выглядеть красиво и современно
Дети
4-летний мальчик спас жизнь своей маме Ребенок догадался, как разблокировать телефон, и с помощью голосового помощника связался со службой спасения.
Все о ремонте
7 стереотипов в дизайне интерьера, от которых пора отказаться
Как улучшить интерьер с помощью зеркал
Как обустроить балкон: 5 идей
12 идей для организации гардеробной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь