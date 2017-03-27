Психологи нашли связь между религией и страхом смерти
Исследователи из Оксфордского и Мельбурнского университетов изучили страх смерти у атеистов, религиозных и истинно религиозных людей и обнаружили любопытные результаты.
Исследователи из Оксфордского и Мельбурнского университетов изучили страх смерти у атеистов, религиозных и истинно религиозных людей и обнаружили любопытные результаты.
Психологи проанализировали научных 100 статей, опубликованных с 1961 по 2014 год, в которых содержались сведения об отношении к смерти 26 000 людей. Объединив эти данные, ученые обнаружили, что более высокий уровень религиозности связан с низким уровнем страха смерти, передает портал Phis.org.
Под внешней религиозностью ученые понимают поведение, мотивированное прагматическими соображениями, например, социальными преимуществами вероисповедания.
Помимо прочего психологи выяснили, что 18% людей, считающих себя верующими, больше боятся смерти, чем атеисты. Картина оказалась еще более пестрой: более половины изученных сведений вообще не показали никакой связи между религиозностью и страхом смерти.
Исследование затронуло лишь США и немного Ближнего Востока с Восточной Азией, поэтому трудно оценить, как разнятся результаты в зависимости от культурных и религиозных традиций.
Так или иначе, работа психологов поставила под сомнение убеждение о том, что лишь религиозным людям не страшна смерть: у атеистов, которые просто не боятся умереть, нет необходимости искать спасение в религии.