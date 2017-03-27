Психологи нашли связь между религией и страхом смерти

Психологи проанализировали научных 100 статей, опубликованных с 1961 по 2014 год, в которых содержались сведения об отношении к смерти 26 000 людей. Объединив эти данные, ученые обнаружили, что более высокий уровень религиозности связан с низким уровнем страха смерти, передает портал Phis.org.

При этом «внешне религиозные» люди боялись смерти больше, чем истинные верующие.

При этом «внешне религиозные» люди боялись смерти больше, чем истинные верующие.

Помимо прочего психологи выяснили, что 18% людей, считающих себя верующими, больше боятся смерти, чем атеисты. Картина оказалась еще более пестрой: более половины изученных сведений вообще не показали никакой связи между религиозностью и страхом смерти.

Исследование затронуло лишь США и немного Ближнего Востока с Восточной Азией, поэтому трудно оценить, как разнятся результаты в зависимости от культурных и религиозных традиций.

Так или иначе, работа психологов поставила под сомнение убеждение о том, что лишь религиозным людям не страшна смерть: у атеистов, которые просто не боятся умереть, нет необходимости искать спасение в религии.