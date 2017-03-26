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16:38 (мск), источник: Noi.md

Ученые объяснили, почему женщины любят бородатых мужчин

Шотландские ученые объяснили, почему женщины не могут устоять перед обаянием бородачей. Кажется, волосы на лице создает впечатление, что их скулы больше и мужественнее.

Источник: Noi.md

Мужчины невысокого роста компенсирует этот недостаток в глазах прекрасного пола, если носят бороду, которую дамы считают привлекательной и мужественной.

Исследователи из Университета Глазго провели эксперимент: они показали женщинам добровольцам 37 лиц мужчин и попросили оценить их с точки зрения привлекательности. На фотографиях были как выбритые мужчины, так и мужчины с бородами.

Фотографии выбритых мужчин получили значительно более низкие баллы. Дамам понравились представители сильного пола с более широкими скулами в соотношении с их высотой, а борода и дает впечатление, что лицо шире. Эксперты уточнили, что широта скул у мужчин зависит от уровня тестостерона в период полового созревания.

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