Ученые объяснили, почему женщины любят бородатых мужчин

Мужчины невысокого роста компенсирует этот недостаток в глазах прекрасного пола, если носят бороду, которую дамы считают привлекательной и мужественной.

Исследователи из Университета Глазго провели эксперимент: они показали женщинам добровольцам 37 лиц мужчин и попросили оценить их с точки зрения привлекательности. На фотографиях были как выбритые мужчины, так и мужчины с бородами.

Фотографии выбритых мужчин получили значительно более низкие баллы. Дамам понравились представители сильного пола с более широкими скулами в соотношении с их высотой, а борода и дает впечатление, что лицо шире. Эксперты уточнили, что широта скул у мужчин зависит от уровня тестостерона в период полового созревания.