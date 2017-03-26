В Симферополе откроются пункты для досрочной сдачи ЕГЭ и ГИА

Скоро в Симферополе откроются два пункта для досрочной сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) и единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила первый заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Журба.

— Два таких пункта в Симферополе созданы, они оборудованы и будут готовы к принятию выпускников для сдачи ЕГЭ, — уточнила она в эфире радио «Спутник в Крыму». — Это 23-я (улица Бела Куна, 13) и 27-я школы (улица Семашко, 15).