В Симферополе откроются пункты для досрочной сдачи ЕГЭ и ГИА
Они будут располагаться на базе двух столичных школ с 27 марта по 14 апреля.
Они будут располагаться на базе двух столичных школ с 27 марта по 14 апреля.
Скоро в Симферополе откроются два пункта для досрочной сдачи государственной итоговой аттестации (ГИА) и единого госэкзамена (ЕГЭ). Об этом сообщила первый заместитель министра образования, науки и молодежи Крыма Наталья Журба.
— Два таких пункта в Симферополе созданы, они оборудованы и будут готовы к принятию выпускников для сдачи ЕГЭ, — уточнила она в эфире радио «Спутник в Крыму». — Это 23-я (улица Бела Куна, 13) и 27-я школы (улица Семашко, 15).
Досрочно сдать ГИА можно будет с 27 марта по 14 апреля. Он предназначен для выпускников, которые по