Воронежские узбеки впервые отпраздновали Новруз

Празднование одного из самых древних праздников тюркских и иранских народов — Новруза — впервые состоялось в Воронеже в субботу, 25 марта. Организовала торжество руководитель всероссийского конгресса узбекистанцев Ибодат Усманова. Новруз — государственный праздник в Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Азербайджане Киргизии и других странах.

Уроженцы Средней Азии отмечают Новруз с VII века до нашей эры. Новруз празднуется с 21 марта по 21 апреля, считается символом обновления природы и жизни. В эти дни люди устраивают богатые застолья, близкие семьи по очереди приглашают друг друга в гости. Символом торжества считается проросшая пшеница, она обязательно должна находиться на праздничном столе. Из пшеницы с ростками готовится главное блюдо праздника — сумаляк.

— Сумаляк готовить непросто. Сначала нужно прорастить пшеницу, затем ее перемалывают в мясорубке, кладут в казан, добавляют воду и растительное масло. Сумаляк варят 12 часов, постоянно помешивая. Во время приготовления загадывают желания. Сумаляк получается в виде сладкой густой массы, напоминающей вкус халвы. Его едят с теплым лавашом. Считается, что чем веселее пройдет Новруз, тем щедрее будет природа к народу. В Воронеже этот праздник мы отмечаем впервые и делаем это специально для соотечественников, которые переехали в Россию — чтобы они почувствовали дыхание Родины, а их дети знали традиции своих предков. В будущем планируем проводить праздник более массово, с привлечением большего количества узбеков, проживающих на территории Воронежской области, — рассказала РИА «Воронеж» руководитель всероссийского конгресса узбекистанцев Ибодат Усманова.