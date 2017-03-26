В Крыму на 2 месяца запретят ловить рыбу

Ограничение связано с нерестовым периодом.

«С наступлением тепла у всех обитателей водоемов начинается важный биологический период в жизни — нерест. … Запрет на рыбалку очевиден и объясняется необходимостью создания наиболее благоприятных и спокойных условий для воспроизводства водных биоресурсов. Обращаю внимание рыбаков, в отличие от прошлых лет, количество удочек и крючков не имеет значения. Удить рыбу в этот период запрещено», — цитирует пресс-служба министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

Однако нерестовый запрет не распространяется на добычу хирономид (мотыля) в водных объектах, в которых разрешено промышленное рыболовство этого вида, отмечается в сообщении.

Ответственность за нарушение правил рыболовства предусмотрена ч. 2 ст 8.37 кодекса РФ Административных правонарушений и влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 2 до 5 тыс руб, на должностных лиц от 20 до 30 тыс руб.