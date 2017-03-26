В Крыму на 2 месяца запретят ловить рыбу
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости (Крым). С 1 апреля до 31 мая в Крыму вводится запрет на любительское и спортивное рыболовство во всех внутренних водоемах рыбохозяйственного значения. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мар — РИА Новости (Крым). С 1 апреля до 31 мая в Крыму вводится запрет на любительское и спортивное рыболовство во всех внутренних водоемах рыбохозяйственного значения. Об этом сообщает
Ограничение связано с нерестовым периодом.
«С наступлением тепла у всех обитателей водоемов начинается важный биологический период в жизни — нерест. … Запрет на рыбалку очевиден и объясняется необходимостью создания наиболее благоприятных и спокойных условий для воспроизводства водных биоресурсов. Обращаю внимание рыбаков, в отличие от прошлых лет, количество удочек и крючков не имеет значения. Удить рыбу в этот период запрещено», — цитирует
Однако нерестовый запрет не распространяется на добычу хирономид (мотыля) в водных объектах, в которых разрешено промышленное рыболовство этого вида, отмечается в сообщении.
Ответственность за нарушение правил рыболовства предусмотрена ч. 2 ст 8.37 кодекса РФ Административных правонарушений и влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 2 до 5 тыс руб, на должностных лиц от 20 до 30 тыс руб.