Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг
Последний раз о поимке щуки за «десятку» сообщалось более пяти лет назад, в ноябре 2011 года.
Последний раз о поимке щуки за «десятку» сообщалось более пяти лет назад, в ноябре 2011 года.
В субботу, 25 марта, Андрей Каштанов в компании с другим единомышленником, самарцем Сергеем Морозовым, вышли на лодке на еще не освободившиеся от ледяного плена волжские просторы. И в районе с. Ширяево смогли поймать рекордную для наших самарских широт щуку — на 13 килограммов 650 граммов.
По прибытию на берег счастливчики запечатлели свой трофей. «Бабушку», как называют таких рыбин сами рыбаки, спасти не удалось — она слишком глубоко заглотила наживку — 4-х дюймовый силиконовый джиг с грузом в 28 граммов. Со слов рыбаков также стало известно, что подцепить рыбину удалось на глубине 7−8 метров, на самом русле. Вываживали ее из воды около 15 минут.
Напомним, последний раз о поимке щуки за «десятку» сообщалось более пяти лет назад, в ноябре 2011 года. Тогда самарец Сергей Владимиров поймал «зубастую» на 12 с лишним килограммов. Взял свой трофей он в районе загородного парка, с берега. Как признается рыболов, тащил он рыбину издалека и против течения, сматывая при попытках сопротивления до 30 метров лески. После 15 минут упорной борьбы щука длиной более метра