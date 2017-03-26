Под Самарой поймана гигантская щука на 13,5 кг

В субботу, 25 марта, Андрей Каштанов в компании с другим единомышленником, самарцем Сергеем Морозовым, вышли на лодке на еще не освободившиеся от ледяного плена волжские просторы. И в районе с. Ширяево смогли поймать рекордную для наших самарских широт щуку — на 13 килограммов 650 граммов.

По прибытию на берег счастливчики запечатлели свой трофей. «Бабушку», как называют таких рыбин сами рыбаки, спасти не удалось — она слишком глубоко заглотила наживку — 4-х дюймовый силиконовый джиг с грузом в 28 граммов. Со слов рыбаков также стало известно, что подцепить рыбину удалось на глубине 7−8 метров, на самом русле. Вываживали ее из воды около 15 минут.