Правоохранители задержали около 50 участников митинга против коррупции в Нижнем Новгороде 26 марта

Полиция задержала активистов за нарушение закона о митингах, демонстрациях и шествиях. Среди задержанных оказалась организатор митинга на пл. Маркина Анна Степанова и активист Михаил Иосилевич. Митингующие прошли по маршруту от пл. Маркина по ул. Рождественской, поднялись в Кремль и далее проследовали на пл. Минина, ул. Большую Покровскую и до пл. Горького. На данный момент митингующие разошлись.

Напомним, что суд признал законным отказ в проведении в Нижнем Новгороде митинга против коррупции 26 марта. Ранее сообщалось, что на пл. Маркина в этот день горадминистрация согласовала публичное мероприятие Благотворительному фонду «Нижегородский» — пикет в поддержку детей, страдающих ДЦП.

В то же время, как стало известно на заседании суда 22 марта, с 07:00 до 22:00 26 марта на остальных городских площадках были согласованы пикеты «Против пятой колонны в органах государственной власти». Организаторам согласованы следующие места: Южное шоссе, около д.35; пл. Ленина, парк «Дубки», около катера «Герой» на Нижневолжской набережной, ул. 40 Лет Победы около д.16, сквер на ул. Рокоссовского, сквер на ул. Коминтерна.

Как сообщалось ранее, нижегородская администрация сначала согласовала, а затем отказала штабу Алексея Навального в проведении митинга 26 марта 2017 года. Свои действия в мэрии пояснили техническим сбоем.