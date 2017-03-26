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18:42 (мск), источник: PROUFU.ru

В Башкирии будущая неделя вновь напомнит о зиме

На следующей неделе, с 27 марта по 2 апреля, по Башкирии и в Уфе ожидается небольшое похолодание, с неба будет снова сыпать снег.

Источник: Proufu.ru

В понедельник, 27 марта, по данным Башгидромета, будет облачная погода, в течение дня возможен небольшой снег. Ночью будет температура минус 4 градуса ниже нуля, а днем воздух прогреется до плюс 3 градусов.

Во вторник, 28 марта, должна быть облачная погода, а также дождь со снегом. Ночью температура понизится до минус 6 градусов, а днем повысится до плюс 2 градусов.

В среду, 29 марта, синоптики обещают снова облачную погоду и дождь со снегом. Ночью температура воздуха будет минус 5 градусов, а днем потеплеет до 0 градусов.

В четверг, 30 марта, характер погоды почти не изменится за исключением тогою что днем может быть чуть прохладнее, до минус 1 градуса.

В пятницу, 31 марта, опять будет весь день облачно с небольшим снегом. Ночью будет холодно до минус 8 градусов, а днем — до минус 3 градусов ниже нуля.

В субботу, 1 апреля, на улице будет также облачно и снежно. Температура воздуха ночью будет до минус 9 градусов, а днем — до минус 3 градусов.

В воскресенье, 2 апреля, опять неизбежны облачная погода со снегом и дождем, ночью температура воздуха понизится до минус 10 градусов, а днем повысится до минус 1 градуса.

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