В Москве на несанкционированной акции задержали порядка 500 человек

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU — Во время несогласованной акции в центре Москвы были задержаны около 500 человек, в их отношении будут составлены административные протоколы, сообщили «Интерфаксу» в воскресенье в пресс-службе столичного главка полиции.

Полиция сообщила об участии в акции оппозиции в Москве более 7 тыс. человек

«При проведении несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны около 500 человек. В настоящее время они доставлены в территориальные подразделения полиции для составления протоколов об административных правонарушениях», — сказал сотрудник пресс-службы.

Сегодня в центре Москвы оппозиция провела акцию против коррупции, которая не была согласована властями. Вскоре после начала шествия по Тверской улице был задержан Алексей Навальный. В полиции подтвердили, что задержали «одного из организаторов акции».

Согласно оценке столичного главка МВД, в акции оппозиции принимали участие примерно 7−8 тысяч человек.

Аналогичные акции прошли сегодня во многих крупных городах России. Большинство из них не были согласованы властями и также закончились задержаниями.