В Омске люди чаще умирают от сердечных болезней

Омскстат обнародовал данные о демографической ситуации в Омской области в январе 2017 года. Выяснилось, что смертность превышает рождаемость, и этот разрыв растет.

Если в январе 2016 года было 2039 родившихся и 2248 умерших омичей, то в январе 2017 года — 1852 и 2441 соответственно.

Самой частой причиной смерти по статистике являются проблемы кровообращения: 1067 человек скончались от этих болезней. На втором месте злокачественные опухоли: 323 омича, или 13,2 процентов. Замыкают тройку болезни органов дыхания — 6,7 процентов, или 164 смерти.

Также в январе этого года 9 омичей погибли в ДТП, 12 скончались от отравлений алкоголем, 13 покончили жизнь самоубийством, а 7 были убиты.